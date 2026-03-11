RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Een Déif an een Abriecher festgehollEng Persoun wollt Kopfhörer klauen, zwee Männer hunn e puer Fläschen Alkohol geklaut

RTL Lëtzebuerg
D'Police mellt, datt hir Beamten een Déif festgeholl hunn, dee probéiert huet Kopfhörer an engem Buttek ze klauen. Donieft gouf ee Mann erwëscht, deen an e Buttek agebrach war.
Update: 11.03.2026 12:40
© Laurent Weber

Méi genee war der Police um Dënschdegmoien e versichten Déifstall an engem Buttek an der Rue du Fort Neipperg gemellt ginn. De presuméierten Déif wollt grad Kopfhörer klauen, wéi e vum Sécherheetspersonal vum Buttek erwëscht gouf. Eng Patrull gouf op d’Plaz geruff, déi de Verdächtegen op Uerder vum Parquet festgeholl huet. De presuméierten Täter koum virun den Untersuchungsriichter.

Um spéiden Dënschdegowend waren dann zwee Männer an e Geschäft an der Rue Jean Origer am Garer Quartier agebrach an hunn hei e puer Fläschen Alkohol geklaut. Poliziste konnte kuerz drop ee vun deenen zwee lokaliséieren. Hien hat nach geklaut Géigestänn bei sech souwéi e Schrauwenzéier, déi séchergestallt goufen. Op Uerder vum Parquet gouf och dëse Mann festgeholl an hat Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.

Am meeschte gelies
An der Uewerstad
Versichten Trickdéifstall an enger Bijouterie
Zéifloss am Feierowendtrafic méiglech
Camion a Mauer op der A7 no der Offaart Colmer-Bierg gerannt
Tëschefall zu Giwenech
Giischtje mat Stéck Holz ugegraff a blesséiert
Sechs Doudeger an der Schwäiz
Eng Persoun soll Brand a Bus "muttwëlleg" ausgeléist hunn
Video
Fotoen
Gewerkschafte reagéieren op d'Handwierkerfederatioun
De qualifizéierte Mindestloun dierft op kee Fall a Fro gestallt ginn
Video
18
Weider News
Carte blanche vum Jean-Luc Thill
Vum Äishockey, dem Weltfraendag a wat dat mat Fairplay ze dinn huet
Audio
0
CGDIS-Bulletin
Véier Blesséierter bei zwou Kollisiounen uechter d'Land
Accident op der A6
Accident mat e puer Gefierer um Gaasperecher Kräiz, eng Persoun blesséiert
Fotoen
All 14 Meter eng Fläsch oder Dous
13 Gemengen hu ronn 6 Tonnen Offall aus Gewässer geholl
Audio
Fotoen
13
D'Jil Kalmes, Co-Pilotin vun der zweete Luxair-Maschinn, déi Lëtzebuerger am Mäerz 2026 wéinst dem Iran-Krich aus dem Noen Osten zréck an de Grand-Duché bruecht hunn.
Co-Pilotin vu Rapatriementsvol aus Noen Osten am Portrait
Doheem "realiséieren ech nach eng Kéier méi, wat mer déi lescht Deeg geleescht hunn"
Video
Generalversammlung vun der Horesca
Tëscht Drock, Personalmanktem an neiem Optimismus
Video
Audio
Fotoen
6
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.