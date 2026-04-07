RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fuerverbuet op FeierdeegEng Partie Camionschaufferen hate sech net un d'Reglementatioun gehalen

Andy Brücker
Net manner wéi 26 Chaufferen hu mussen dowéinst protokolléiert ginn.
Update: 07.04.2026 13:43
© Police
© Police
© Police
© Police
© Police

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Den 3. Abrëll huet d’Police op der A6 an der A3 kontrolléiert, ob d’Camionschauffere sech un d’Restriktioune fir d’Feierdeeg halen.

26 vun hinne waren net en règle a goufen deementspriechend protokolléiert.

Si waren awer net déi eenzeg, déi erfaasst goufen, well och aner Verstéiss goufe festgestallt.

A 4 Fäll war zum Beispill d’Charge net richteg geséchert, 4 Chaufferen hate keng Eurovignette an hirem Gefier an zwee Chaufferen hate keng Derogatioun, well hire Camion net déi virgeschriwwen Dimensiounen agehalen huet. Ee Chauffer war dann och méi séier ënnerwee, wéi e mat sengem Camion dierft fueren.

Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.