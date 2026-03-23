Zeienopruff no FarerfluchtEng Persoun e Sonndeg zu Rëmerschen ugestouss - Gesicht gëtt no donkelem VW

Andy Brücker
Eventuell Zeie solle sech bei der Police zu Réimech / Munneref mellen.
Update: 23.03.2026 13:41
E Sonndeg den Owend géint 20 Auer gouf et en Accident op der N10 zu Rëmerschen. Éischten Informatiounen no gouf eng Foussgängerin vun engem Auto ugestouss. D’Foussgängerin gouf dobäi schwéier verwonnt an huet mussen an d’Spidol bruecht ginn.

Gesicht gëtt elo no engem Auto, dee vun der Onglécksplaz geflücht wier. Et kéint sech heibäi ëm e VW vun donkeler Faarf handelen, heescht et am Schreiwes vun der Police.

De Chauffer vun deem Auto oder eventuell Zeie solle sech bei der Police zu Réimech/Munneref mellen, dat ënnert der Telefonsnummer (+352) 244 77 1000 oder via E-Mail op police.remichmondorf@police.etat.lu.

Am meeschte gelies
Quai 4 an der Avenue Monterey
Bus-Arrêten an der Stad suerge weider fir Probleemer
Video
20
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Gläichspill tëscht Stroossen a Biissen, Racing mat Last-Minute-Victoire zu Rouspert
Video
Fotoen
5
Municipales a Frankräich
Sozialiste setze sech zu Paräis an zu Marseille duerch
12
Iran-Krich a seng Konsequenzen op Lëtzebuerg
‘’Rou behalen an am Sozialdialog déi richteg Decisiounen huelen‘’
Video
34
NLS um Nürburgring
Dylan Pereira: "Wichteg, dass de Verstappen hei dobäi ass"
Video
Fotoen
3
Weider News
Ministère fir Gesondheet a sozial Sécherheet mellt
Houschtsirop "Toularynx Dextromethorphan" zréckgeruff
Policebulletin
Alkoholiséierte Chauffer um Fridhaff gemellt, zu Dummeldeng gepëtzt
Europäeschen Haftbefeel
E Freideg am Nomëtteg konnt zu Clierf eng Persoun verhaft ginn
Inclusioun an der Grondschoul - Neie Plang virgestallt
Krisenteams an de Schoule solle bei akute Situatioune séier agräife kënnen
Fotoen
2
3 Blesséierter
E Méindeg de Moie waren eng Partie Camionen an Accidenter uechter d'Land verwéckelt
Symbolbild vun enger Festnam mat Handschellen
Déifstall, Gewalt a Menacen zu Bouneweg
E Grupp vu Jugendlechen huet Affer vu 14 Joer aggresséiert an zerschloen
