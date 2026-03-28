Zu Esch an der Rue Mâcon ass e Samschdeg am fréien Nomëtteg e Mann vu 54 Joer fonnt ginn, dee schwéier blesséiert war an nach op der Plaz gestuerwen ass.
D’Police hat e Samschdeg matgedeelt, datt et en déidlechen Tëschefall gouf, ouni Detailer ze nennen.
De Presseservice vun der Justiz huet e Sonndeg am fréien Nomëtteg kommunizéiert a schreift, datt et e Sträit tëschent zwou Persoune gouf an d’Affer mat engem Messer soll ugegraff gi sinn. En Zeien hat d’Police geruff.
Déi konnt de presuméierten Täter op der Plaz erwëschen. Et handelt sech ëm eng Persoun vun 42 Joer. Si koum e Samschdeg an Untersuchungshaft an hat e Sonndeg de Moie Rendez-vous virum Untersuchungsriichter. Dësen huet decidéiert, datt déi betraffe Persoun am Prisong bleift.
Dem presuméierten Täter gëtt ënnert anerem Mord, Doudschlag respektiv fräiwëlleg Kierperverletzung mat déidleche Suitte virgehäit. Donieft Verstéiss géint d’Waffen- a Munitiounsgesetz.
De Parquet huet eng Autopsie gefrot, fir déi genee Doudesursaach ze klären.
D’Enquête leeft nach an de Parquet erënnert un d’Presomption d’innocence.