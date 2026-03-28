Autopsie ordonéiertEng Persoun vu 54 Joer huet eng Messerattack e Samschdeg de Mëtteg zu Esch net iwwerlieft

Wéinst engem déidleche Virfall an der Escher Rue de Mâcon enquêtéiert d'Police judiciaire.
Update: 29.03.2026 13:59
Zu Esch an der Rue Mâcon ass e Samschdeg am fréien Nomëtteg e Mann vu 54 Joer fonnt ginn, dee schwéier blesséiert war an nach op der Plaz gestuerwen ass.

D’Police hat e Samschdeg matgedeelt, datt et en déidlechen Tëschefall gouf, ouni Detailer ze nennen.

De Presseservice vun der Justiz huet e Sonndeg am fréien Nomëtteg kommunizéiert a schreift, datt et e Sträit tëschent zwou Persoune gouf an d’Affer mat engem Messer soll ugegraff gi sinn. En Zeien hat d’Police geruff.

Déi konnt de presuméierten Täter op der Plaz erwëschen. Et handelt sech ëm eng Persoun vun 42 Joer. Si koum e Samschdeg an Untersuchungshaft an hat e Sonndeg de Moie Rendez-vous virum Untersuchungsriichter. Dësen huet decidéiert, datt déi betraffe Persoun am Prisong bleift.

Dem presuméierten Täter gëtt ënnert anerem Mord, Doudschlag respektiv fräiwëlleg Kierperverletzung mat déidleche Suitte virgehäit. Donieft Verstéiss géint d’Waffen- a Munitiounsgesetz.

De Parquet huet eng Autopsie gefrot, fir déi genee Doudesursaach ze klären.

D’Enquête leeft nach an de Parquet erënnert un d’Presomption d’innocence.

Communiqué de presse du parquet de Luxembourg : décès d’une personne – ouverture d’une information judiciaire
Schreiwes vum Presseservice vun der Justiz

Am meeschte gelies
Autopsie ordonéiert
Eng Persoun vu 54 Joer huet eng Messerattack e Samschdeg de Mëtteg zu Esch net iwwerlieft
Première zu Lëtzebuerg
D'Elisabeth Margue ass déi éischt Ministesch, déi am Amt schwanger ass
Audio
30
Drama an der Ostsee geet an nächst Ronn
Bockelwal konnt sech e Samschdegowend befreien, sëtzt awer schonn nees fest
10
Alkohol um Steier
Zweemol koum et bal zu Kollisioune mat Policegefierer - Dräi Fürerschäiner agezunn
Grousse Géigewand fir den Trump
An den USA waren iwwer 8 Millioune Leit bei den "No Kings"-Demonstratiounen op der Strooss
12
Weider News
Police hat séier reagéiert
Zu Bouneweg konnt e Mann verhaft ginn, deen eng Schosswaff, e Messer a Pefferspray bei sech hat
Streck gouf gespaart
Frontalkollisioun tëscht Stafelter an Helsem - dräi Persoune verwonnt
Fotoen
Première zu Lëtzebuerg
D'Elisabeth Margue ass déi éischt Ministesch, déi am Amt schwanger ass
Audio
30
6 Blesséierter bei 3 Accidenter
Auto géint Bam tëscht Nidderkäerjeng a Kënzeg - 4 Persoune verwonnt
Lëtzebuerger Industrie setzt op Dekarbonisatioun
Staat ënnerstëtzt sechs Projeten mat iwwer 100 Milliounen Euro
Video
2
Vum Parquet ordonéiert
Alkoholkontrollen zu Izeg, Biergem, Monnerech an an der Stad - Zwee Fürerschäiner agezunn
