Géint 20:45 Auer gouf zu Esch an der Rue de Lallange e Cyclsit vun engem Auto ugestouss. D'Escher Pompjeeën an d'Ambulanciere vu Schëffleng waren op der Plaz.
Um 21:10 Auer gouf dann en Automobilist blesséiert, wéi e mat sengem Auto op der RN06 tëscht dem Tossebierg a Mamer en e Bam gerannt ass. D'Ambulancieren an d'Pompjeeë vu Mamer goufen op d'Plaz geruff.
Zwee Blesséierter gouf et dann, wéi um 21:50 en Auto an der Grand-Rue zu Rëmeleng accidentéiert ass. Si goufe vun den Escher Ambulanciere versuergt. Och op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Rëmeleng.
Géint 23:30 Auer sinn dann tëscht dem Rond-pont Gluck an dem Gaasperecher Kräiz op der A3 an Direktioun Frankräich zwee Autoe matenee kollidéiert. D'Stater Pompjeeën an Ambulanciere waren hei am Asaz. Eng Persoun gouf blesséiert.