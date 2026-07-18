Éier d'Boeing B737-8Max awer Lëtzebuerger Tarmac ënnert de Pneuen hat, ass si als éischt emol vu Seattle op Reykjavik geflunn. No enger Iwwernuechtung ass et dunn a Richtung Findel gaangen. D'Maschinn huet d'Registréierung LX-LBC an huet natierlech déi traditionell Luxair Faarwen.
No der Publikatioun vun eisem Artikel huet d'Luxair kloer gestallt, datt dës Maschinn en neien an zousätzleche Fliger vun der Flott ass. Déi zwou Maschinnen, déi si aktuell iwwer Leasing hunn, ginn 2027 duerch nei Fliger ersat.
Den 18. Juli 2026 ass déi nei Boeing B737-8Max vun der Luxair déi éischte Kéier um Findel gelant. © Raymond Michaux
Den 18. Juli 2026 ass déi nei Boeing B737-8Max vun der Luxair déi éischte Kéier um Findel gelant. © Raymond Michaux
Den 18. Juli 2026 ass déi nei Boeing B737-8Max vun der Luxair déi éischte Kéier um Findel gelant. © Raymond Michaux
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