RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sonndesinterview mam Heinz BouillonFussball a Fritten, d'Lëtzebuerger Sprooch an d'Grande-Duchesse

Luc Marteling
Virum belschen Nationalfeierdag hu mir eis mam fréieren Unisproff aus der däitschsproocheger Communautéit vun der Belsch iwwer eis Noperen an hir Relatiounen zu Lëtzebuerg ënnerhalen.
Update: 19.07.2026 07:59
"Ich habe Stéphanie eine der allerbesten Noten gegeben"
Virum belschen Nationalfeierdag (21. Juli): de fréieren Universitéitsprofesser Heinz/Henri Bouillon iwwer Fussball, Fritten, d'Ost-Belsch an d'Grande-Duchesse.

E laacht an d'Kamera vu sengem Computer a säin Hawaii-Hiem stécht direkt an d'A. Géif een am Hannergrond net Regaler vollgeprafft mat Bicher gesinn, da kéint ee schonn drun zweiwelen, datt een et mat engem Universitéitsprofesser ze dinn huet, mat engem fréieren, well antëscht ass den Heinz Bouillon an der Pensioun. Am Fong heescht en och guer net Heinz, mee Henri, fir korrekt ze sinn, oder souguer Henri Joseph, fir och nach komplett ze sinn.

A genee esou wéi vill Lëtzebuerger Nimm eppes aussoen, wou de Virnumm gäre franséisch an den Nonumm gären däitsch kléngt, esou seet och den Numm vun eisem Gaascht am Sonndesinterview eppes aus: Den Henri/Heinz Bouillon, Joergang 1949, ass zu Weywertz an der Belsch gebuer. Dat läit um bekannte Vëloswee Vennbahn a gehéiert zu der Gemeng Bütgenbach, déi deem engen oder aneren dierft bekannt si wéinst hirem Séi oder wéinst der noer Torflandschaft Hohes Venn.

Aus dem Arelerland an d'Ost-Belsch

Eng 40 Kilometer sinn et vun der Lëtzebuerger Grenz bis op Weywertz, dat an der Ost-Belsch läit an zu den Ost-Kantone gehéiert respektiv zu der däitschsproocheger Communautéit vun der Belsch, offiziell Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, mat hirer "Haaptstad" Eupen. Vill Lëtzebuerger dierfte mat där Regioun awer an éischter Linn Sankt Vith identifizéieren.

"Mäi Papp hat als éischt Sprooch Lëtzebuergesch."
Heinz (Henri) Bouillon

Datt den Henri Bouillon sech Heinz nennt, kënnt also net vun ongeféier. Seng Mammesprooch wier Däitsch, esou den Heinz Bouillon, deen awer och e Lien zum Lëtzebuergeschen huet, well seng Originne leien, wann een esou wëll, ganz no beim Grand-Duché: "Mäi Papp ass vun Hachy, Häerzeg op Lëtzebuergesch, tëscht Arel an Habay geleeën." E staamt also aus deem lëtzebuergeschsproochegen Deel vun der belscher Province de Luxembourg.

"Mäi Papp hat als éischt Sprooch Lëtzebuergesch." E wier kuerz nom Éischte Weltkrich op d'Welt komm a wéinst dem Krich hätt ee sech dunn do méi op déi franséisch Sprooch fokusséiert. Zu Arel wier säi Papp zum Schoulmeeschter ausgebilt ginn a wéi nom Zweete Weltkrich vill Leit aus dem däitschsproochegen Deel vun der Belsch no Däitschland geflücht sinn, wier en dohi geschéckt ginn. A well en dunn do seng Fra kenne geléiert hätt, wier en och do bliwwen. "Und der Rest, der sitzt vor Ihnen hier", laacht den Heinz Bouillon am Videocall.

Wéi gutt en drop ass, weist och de Fotochoix, deen e mailt, fir den Interview ze illustréieren. Op engem Souvenirsbild vu Madagaskar huet en eppes wéi en Af um Kapp ... Ob privat oder als Proff, e koum op alle Fall ganz schéi ronderëm.

© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon

Aus dem Heinz Bouillon sengem Liewen

Op Madagaskar (mat Besuch op der Schëller), am Laos, am Cambodge, am Kamerun, op Kreta, mat Studenten zu Wien, am Alter vun 19 Joer a vun 22 Joer.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Déi vill Sproochenaflëss a jonke Jore sinn net ouni Konsequenzen op d'Beruffsliewe vum Heinz Bouillon bliwwen: En huet Germanistik op der Université catholique de Louvain (UCL) studéiert a mam Dokter an der Linguistik ofgeschloss. Dunn huet et en an den Enseignement gezunn, vun Enn den 1990er bis 2016 war en als Proff op der UCL a vun 2004 bis 2009 war e souguer Doyen vun der Faculté de Philosophie et Lettres. Zu de Coursen, déi e ginn huet, hunn ënnert anerem gehéiert: "Deutsche Sprache", "Didaktik: Deutsch als Fremdsprache" a "Wirtschaftliche, juristische, soziale und politische Gegebenheiten der deutschsprachigen Länder."

"Ich habe vor ihr eine sehr große Hochachtung"

Ganz gutt Erënnerungen huet den Heinz Bouillon iwweregens un eng Studentin mam Numm Stéphanie, vun där een deemools net dreeme konnt, datt si enges Daags géif Grande-Duchesse vu Lëtzebuerg ginn. Ëmmer wa vun hir rieds geet, ass de fréiere Proff voller Luef fir seng Ex-Studentin: Déi wier duerch hir Bescheidenheet opgefall, ma dunn "in der mündlichen Prüfung war ich total überrascht. Da habe ich eine junge Frau gesehen, mit sehr fein durchdachten Argumenten, mit einer großen Subtilität. Sie hat wirklech ein schönes Deutsch gesprochen. Und ich muss sagen, ich habe ihr eine der allerbesten Noten gegeben, die ich geben konnte an der Uni. Ja, ja, ja, das ist amtlich festgehalten. Das ist in den Diplomen."

"Ich habe ihr eine der allerbesten Noten gegeben, die ich geben konnte an der Uni. Ja, ja, ja, das ist amtlich festgehalten. Das ist in den Diplomen."

Heinz (Henri) Bouillon
Den Heinz Bouillon betount, datt e sech dozou am Interview äussert, well si "eine besonders gute Studentin war", soss hätt en aus Respekt virun der Privatsphär kee Wuert gesot: "Ich habe vor ihr eine sehr große Hochachtung, sie ist nämlich eine schöne Persönlichkeit mit einer ganz großen inneren Stärke." Dat wier allemol säin Androck vun der haiteger Grande-Duchesse.
Den Heinz Bouillon iwwer d'Grande-Duchesse Stéphanie als Studentin op der UCL
En Extrait vu ronn enger Minutt aus dem Sonndesinterview (Videocall).

"Dank Heinz Bouillon feilt Ostbelgien mit an der Orthografie" – esou hat de Grenzecho am Joer 2024 getitelt. Den Heinz Bouillon huet déi däitschsproocheg Communautéit aus der Belsch nämlech jorelaang am Rat für deutsche Rechtschreibung vertrueden. An deem Gremium si siwen däitschsproocheg Länner a Regiounen: Däitschland, Éisträich, d'Schwäiz a Liechtenstein, awer och Südtirol an d'Ost-Belsch an och Lëtzebuerg; de Grand-Duché ass kooptéiert, huet awer kee Stëmmrecht.

D'Missioun vum Rot ass d'Orthografie vun der däitscher Sprooch, wou sech jo ëmmer nees nei Froe stellen an Upassungen néideg sinn. Jorelaang gouf do och zum Beispill ganz kontrovers iwwer eenzel Kommareegelen an iwwer d'Genderen diskutéiert. [Transparenz-Hiweis: Vun 2021 bis 2023 waren den Heinz Bouillon an den Auteur vun dësem Artikel zäitgläich am Rat für deutsche Rechtschreibung.]

© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon
© Sammlung Heinz Bouillon

Erënnerungen un déi akadeemesch Welt

Den Heinz Bouillon als Dekan, nieft dem Recteur, op enger Gruppefoto an a Japan bei enger Auszeechnung.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am Rat für deutsche Rechtschreibung louch dem Heinz Bouillon deen didaktesche Bléck ëmmer besonnesch um Häerz.

Fritten a Protokoll

A fir nach eppes huet e sech staark gemaach: fir d'Fritten. Awer manner aus kulinareschen a méi aus linguistesche Grënn, well et goung him ëm déi lokal Ausprägunge vun der däitscher Sprooch, déi jo beileiwen net iwwerall d'selwecht ass: "Da haben wir viele Wörter gemeinsam mit den Luxemburgern und auch ein bisschen mit den Schweizern."

"Die Fritten setzen sich als Wort jetzt immer mehr in Deutschland durch."

Heinz (Henri) Bouillon
Mee hannescht bei d'Fritten: "Im Rat hat mein Vorschlag, das Wort Fritten in den allgemeinen deutschen Wortschatz aufzunehmen, ein bisschen, ja, für Schmunzeln gesorgt. Einige haben bemerkt, ja Fritten, das gibt's ja nur bis Köln, bis zum Rhein. Das stimmt alles gar nicht. Die Fritten setzen sich als Wort jetzt immer mehr in Deutschland durch. Ich will nicht sagen, da sind wir stolz drauf. Wir sollten auf andere Sachen stolz sein. Aber das Wort Fritten ist ein sehr gutes Beispiel, eben wegen der Qualität der belgischen Fritten."

En anert Beispill wier de Protokoll, am belschen Däitsch stéing dat Wuert fir "Strafzettel", esou wéi och dacks am Lëtzebuerger Däitsch. Iwwerhaapt hätten d'Ost-Kantone mat Succès eng eegen Identitéit entwéckelt an do géif och d'Sprooch eng Roll spillen: "Wir spielen auf die Mehrsprachigkeit, wir setzen auch auf unsere Flexibilitéit."

© Luc Marteling
© Luc Marteling

Der Strafzettel = das Protokoll

An enger klenger Expo am Parlament vun der däitschsproocheger Communautéit an der Belsch zu Eupen kann ee sech iwwer lokal Varianten an der däitscher Sprooch iwwerzeegen ... an och Gemeinsamkeeten mat deem Däitsch entdecken, dat zu Lëtzebuerg geschwat oder geschriwwe gëtt.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Mee d'Belsch an d'Sproochen, dat ass jo esou eng Saach. Den Heinz Bouillon gesäit dat awer manner dramatesch, déi eenzel Regioune wieren einfach mat ënnerschiddleche Vitessen ënnerwee, fir sech ze entwéckelen, an déi gutt Performancen op der Futtball-Weltmeeschterschaft hätten d'Nationalgefill schonn e bësse gestäerkt. "Die Leute haben zueinander gefunden." Et géif ee sech och géigesäiteg besichen, also Flamen a Wallounen, mee "die Politik ist was anderes".

"Luxemburger sind heutzutage auch unser Arbeitgeber."
Heinz (Henri) Bouillon

Och d'Annonce vun enger Autobunnsvignette mécht dem Heinz Bouillon net all zevill Kappzerbrieches, och wann d'Lienen tëscht dem Grand-Duché an der Ost-Belsch ganz enk wieren: "Luxemburger sind heutzutage auch unser Arbeitgeber."

Mee esou eng Vignette wier einfach "eine vun den multiplen Varianten des belgischen Staates Geld einzutreiben. Wir haben ein Loch von 10 Milliarden Euro und irgendwie wird da jeder zur Kasse gebeten." Am Fong géif en et bedaueren, mee iergendwéi kéint een et och verstoen, et dierft just net diskriminatoresch sinn. An d'Lëtzebuerger sollten de Belsch dat net iwwelhuelen: "Ihr habt ja auch vill billigeres Benzin."

An dësem Sënn: Eise belschen Noperen e schéinen Nationalfeierdag gewënscht.

Hei fannt Dir all eis Sonndesinterviewen am Iwwerbléck.

Trounwiessel: Best-of groussherzoglech Koppel (3.-5.10.25)

Am meeschte gelies
Tëscht Bous a Réimech
Eng Persoun befënnt sech no engem uergen Accident a Liewensgefor
Rettungshelikopter a Samu am Asaz
Siwe Persoune goufen op eise Stroosse blesséiert, eng weider bei engem Feier
Pompjeeë konnte Schlëmmeres verhënneren
Vegetatiounsbrand e Samschdeg zu Stadbriedemes
Fotoen
Nei Maschinn gelant
Um Findel ass déi nei Boeing B737-8Max vun der Luxair ukomm
Fotoen
7
No Affär ëm "Leihmutterschaft"
De Jens Spahn huet als Fraktiounschef vun den Uniounsparteien demissionéiert
Weider News
200 Leit an der Stad
Demonstrante fuerderen eng radikal Reform vum Schutz fir Kanner viru Gewalt
Fotoen
D'Feier huet e groussen Deel vum Feld zerstéiert.
Pompjeeë konnte Schlëmmeres verhënneren
Vegetatiounsbrand e Samschdeg zu Stadbriedemes
Fotoen
LSAP deelt mat
An der Gemeng Käl-Téiteng gëtt et e Wiessel am Schäffen- an am Gemengerot
D'Police mellt eng Festnam am Garer Quartier
Zwee Männer hu sech bei engem Drogendeal an d'Hoer kritt
A Virfeld vu Manifestatioun fir bessere Schutz vu Kanner
CAPE zitt Affiche vun enger Campagne no Kritik zeréck
Dräi Wochen no den Äerdbiewen
Iwwer 5.000 Doudeger am Venezuela, och Lëtzebuerg huet Hëllef geschéckt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.