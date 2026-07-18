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Festival de la BD zu ConterFans sti stonnelaang an der Schlaang fir en Autogramm vum Don Rosa

Monique Kater
E grousse Star aus dem Haus Disney war zu Conter mat dobäi, fir de Fans en Autogramm ze ginn.
Update: 18.07.2026 20:35
Festival de la BD zu Conter
Fans sti stonnelaang an der Schlaang fir en Autogramm vum Don Rosa

Fir vill Fans ass de Festival de la BD zu Conter e klengt Highlight am Joer. Wann dann och nach esou e bekannten Zeechner wéi den Don Rosa dobäi ass a sech fir seng Fans, déi deels stonnelaang an der Schlaang stoungen, Zäit hëlt, gëtt dat Highlight nach eng Kéier méi grouss.

Festival de la BD zu Conter (18.7.26)

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Zu Conter trëfft een awer net just grouss international Kënschtler, mä och Lëtzebuerger, déi schonn eegen Zeechnungen a Bicher erausbruecht hunn, esou wéi de Lucien Czuga oder de Ricco Martini. Och d'Fans, Grouss a Kleng, kommen aus der Groussregioun gären heihinner a vill vun hinne schonn zanter Joren a Joerzéngten.

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