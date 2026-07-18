Fir vill Fans ass de Festival de la BD zu Conter e klengt Highlight am Joer. Wann dann och nach esou e bekannten Zeechner wéi den Don Rosa dobäi ass a sech fir seng Fans, déi deels stonnelaang an der Schlaang stoungen, Zäit hëlt, gëtt dat Highlight nach eng Kéier méi grouss.
Zu Conter trëfft een awer net just grouss international Kënschtler, mä och Lëtzebuerger, déi schonn eegen Zeechnungen a Bicher erausbruecht hunn, esou wéi de Lucien Czuga oder de Ricco Martini. Och d'Fans, Grouss a Kleng, kommen aus der Groussregioun gären heihinner a vill vun hinne schonn zanter Joren a Joerzéngten.