Obwuel sech d’Situatioun an der Strooss vun Hormus deblockéiert huet, wäerten d’geopolitesch an ekonomesch Suitte vum Krich am Iran d’Weltwirtschaft nach laang beschäftegen. Dat gouf och op de Fréijoersreunioun vu Weltbank an dem FMI zu Washington kloer, wou de Finanzminister Gilles Roth Lëtzebuerg vertrueden huet. Trotz allem Pessimismus ass den CSV-Minister no engem reegelrechte Speed-Dating vu 24 Entrevuë bannent 48 Stonnen optimistesch, datt d’Stäerkte vun der EU, mee absënns och der Lëtzebuerger Finanzplaz, d’ekonomesch Schocke wäerten offiederen.
Duerfir missten awer och d’Zentralbanken an hiren Zënsdecisiounen matspillen, fir net d’fragil ekonomesch Wuesstemstendenzen ze erstécken, sot de Gilles Roth an der US-Haaptstad. Et ass eng Revendicatioun, fir d’Zënstauxen entspriechend de Krisen-Zenarioen unzepassen.
De Pessimismus vum IDEA-Denkgrupp deelt de Gilles Roth bei sengem Gespréich aus den USA net a seet, datt hie bei allen Entrevuen, besonnesch och mat US-Banken, en déiwen Estime fir d’Lëtzebuerger Finanzpolitik gespuert huet, dat trotzt der allgemenger Onuerdnung vun der Weltpolitik an der internationaler Ekonomie.
Wat d’Tripartite ugeet, dierft een dem Finanzminister no net direkt Ugangs vum Prozess op déi rout Linnen hiweisen. D’Leit géife sech Kompromësser a Konsenswëlle vun de Sozialpartner erwaarden, déi beieneesëtzen.“Waasser a säi Wäi schëdden”, dat wier een dem Gilles Roth no de Leit an enger Tripartite schëlleg.