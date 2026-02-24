Déi 34 Joer al CSV-Deputéiert, Diddelenger Conseillère a Co-Generalsekretärin Françoise Kemp ass um Méinden Owend um Kongress zu Déifferdeng mat ronn 97% vun de Stëmmen als nei Südbezierk-Presidentin gewielt ginn. Si iwwerhëlt domat vum aktuelle President a Kielener Conseiller Guy Breden. Et gouf keng Géigekandidatur.
Déi nei Presidentin vum Südbezierk ass nieft hirer neier Charge jo aktuell och zesumme mam CSV-Deputéierten Alex Donnersbach Co-Generalsekretärin vun der CSV. Dëse Poste behält si nach bis den CSV-Nationalkongress den 21. Mäerz.