Invité vun der Redaktioun (24. Februar)Robert Goeres, President Luxembourg Retail Federation

En Dënschdeg de Moie war den Eenzelhandel Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 24.02.2026 08:30
Invité vun der Redaktioun: Robert Goeres
Den Eenzelhandel wier am Wiessel. E misst ee sech elo a Saachen Online-Handel besser opstellen. Dat sot de Robert Goeres am RTL-Interview um Méindeg de Mueren. Hien ass de President vum der “Luxembourg Retail Federation”. Et bräicht ee béides, eng gutt Mixitéit, den traditionelle Buttek zesumme mam Online-Handel. Geschmaach, Geroch an Upaken géifen et net am Internet ginn. Do géingen Nischen fir den traditionellen Eenzelhandel opgoen.

E Probleem wieren déi vill Oplagen. Grouss Betriber géife bessers domadder eens gi wéi déi kleng. Do bräicht ee méi politesche Wëllen op Lëtzebuerger an EU-Niveau, fir kleng Betriber ze ënnerstëtzen, esou de Robert Goeres vun der “Luxembourg Retail Federation”, Deen awer optimistesch ass, wat den Entreprenersgeescht ugeet. An an dem Kontext huet en eng rei Initiativen a Servicer genannt, déi Leit ënnerstëtzen, déi sech wëlle selbstänneg maachen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

