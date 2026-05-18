Invité vun der Redaktioun (18. Mee 2026)Fréier Ëmweltministesch Joëlle Welfring

Schonn den Ukrain-Krich huet d'Ofhängegkeet vu fossiller Energie aus dem Ausland gewisen. Dowéinst wiere Solar- a Wandenergie vun der viregter Regierung ferm ausgebaut ginn an d'Leit ënnerstëtzt ginn, op erneierbar Energie ëm ze klammen. Dat sot déi fréier Ëmweltministesch an Deputéiert vun déi Gréng Joëlle Welfring als Invitée vun der Redaktioun e Méindeg de Moien.
Wéinst dem Iran-Krich bräicht een och elo nees e staarkt Zeechen, fir d'Energietransitioun weider ze dreiwen an zwar direkt. Zum Beispill misst den annoncéierte soziale Leasing fir Autoe fir privat Leit kommen. Aidë bei Elektroautoen a bei Wäermepompelen nees erop goen. Ma déi schwaarz-blo Regierung géif zécken a keng kloer a konkreet Léisunge bréngen.
E Méindeg de Moie war d'Energietransitioun Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.