RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Streck gouf gespaartFrontalkollisioun tëscht Stafelter an Helsem - dräi Persoune verwonnt

Andy Brücker
Schroen Accident e Sonndeg de Moie kuerz no 10 Auer um CR125.
Update: 29.03.2026 11:51
© Domingos Oliveira

Géint 10.10 Auer sinn op der Streck tëscht dem Stafelter an Helsem zwee Autoe frontal anenee gerannt*. Wéi de CGDIS schreift, goufen 3 Persoune bei deem Accident verwonnt. Eng Persoun huet mussen aus dem Auto erausgeschnidde ginn.

D’Streck huet musse komplett fir den Trafic gespaart ginn.

Am Asaz waren de Stater SAMU, d’Pompjeeë vun Nidderaanwen-Schëtter a Lëntgen-Luerenzweiler, grad ewéi Ambulanze vu Jonglënster, der Stad a vu Miersch.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

*Am Bulletin vum CGDIS stoung den Accident wier um CR126 geschitt, e war awer um CR125.

Weider Accidenter

E Sonndeg de Moie fréi, géint 5.35 Auer, ass an der Stad um Pont Jean-Pierre Buchler en Auto an eng Mauer gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt. D’Rettungsdéngschter aus der Stad waren op der Plaz.

Kuerz viru 6 Auer ass an der Escher Strooss an der Stad en Auto bäigaangen. D’Rettungsdéngschter aus der Stad an de Stater SAMU waren op d’Plaz geruff ginn. Am Bulletin vum CGDIS steet ze liesen, et wier kee blesséiert ginn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.