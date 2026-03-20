RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Eis geet et deck duer!"Gewerkschaftsunioun huet Réunioun d'urgence beim Premier Luc Frieden ugefrot

Annick Goerens
D'Regierung hätt schonn alles decidéiert an et wier nees net mat hinne geschwat ginn, beklot d'Gewerkschaftsunioun aus OGBL an LCGB op enger gemeinsamer Pressekonferenz e Freideg de Moien.
Update: 20.03.2026 11:32
© Marlène Clement

Et geet eis deck duer! Mir ginn nees virun Faits accomplis gestallt. D’Regierung huet schonn alles decidéiert an et ass nees net mat eis geschwat ginn. Mir kënnen d’Informatiounen, déi de Moien am Lëtzebuerger Land stoungen, confirméieren. Et soll keng strukturell Erhéijung vum Mindestloun ginn. Dat soen d’Nora Back an de Patrick Dury, Gewerkschaftspresidente vun OGBL an LCGB e Freideg de Moien op enger gemeinsamer Pressekonferenz vun der Union des Syndicats. Et wier ee prett, nees ze kämpfen, genee wéi leschte Summer, seet d’Nora Back. Déi éischt 100 Deeg vum neien Aarbechtsminister Marc Spautz wieren elo laanscht an et hätt sech nach ëmmer näischt gedoen.

Beim Mindestloun geschitt jo eng automatesch Upassung all 2 Joer. Elo géing d’Regierung probéieren, fir ze soen, dass et mat dëser automatescher Upassung a mat den nächsten zwou Index-Tranchen gedoe wier. Haut läit de Mindestloun bei 48 Prozent vum Medianloun. Eng EU-Direktiv seet, dëse Seuil soll bei 60 Prozent leien. “Dat ze verkafen als eng Mindestloun-Erhéijung, ass de Geck mat eis gemaach,” sou d’Nora Back.

D’Unioun vun de Syndikater huet dofir e Freideg de Moien eng Réunion d’urgence beim Premier ugefrot. De Patrick Dury seet, et géifen de facto net méi dräi Partner um Dësch sëtzen, mee engersäits d’Unioun vun OGBL an LCGB an anerersäits dann d’Unioun vu Regierung a Patronat. Esou kéint een net méi verhandelen. Donieft wier d’Evolutioun vum Chômage ganz besuergneserreegend, doriwwer misst onbedéngt am Konjunkturcomité geschwat ginn an eventuell souguer am Kader vun enger Tripartite.

Am meeschte gelies
Audio
33
Video
36
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Audio
21
Video
Fotoen
Audio
30
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.