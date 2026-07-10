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Och Helikopter bedeelegtGréissere Policeasaz am Raum Cents-Neiduerf no Abrochversuch

RTL Lëtzebuerg
Am Raum Cents-Neiduerf an der Stad leeft zanter dem fréie Freidegmoien e gréissere Policeasaz.
Update: 10.07.2026 08:50
© Domingos Oliveira

Vun der Police heescht et, datt um Cents an der Stad zwou Abréch géint 3 Auer gemellt goufen. Betraff waren zwee Haiser, déi net wäit vuneneen ewech louchen. Am Kader vun der Sich konnt ee Verdächtege gestallt ginn, eng zweet Persoun ass geflücht.

Et ware méi Unitéiten un der Sich no de Kriminelle bedeelegt an um fréie Moie war och de Policehelikopter am Asaz. D'Police freet d'Populatioun awer och ëm Hëllef, esou sollen d'Bierger verdächteg Observatiounen direkt dem 113 mellen. D'Ermëttlunge lafen.

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