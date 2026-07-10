Vun der Police heescht et, datt um Cents an der Stad zwou Abréch géint 3 Auer gemellt goufen. Betraff waren zwee Haiser, déi net wäit vuneneen ewech louchen. Am Kader vun der Sich konnt ee Verdächtege gestallt ginn, eng zweet Persoun ass geflücht.
Et ware méi Unitéiten un der Sich no de Kriminelle bedeelegt an um fréie Moie war och de Policehelikopter am Asaz. D'Police freet d'Populatioun awer och ëm Hëllef, esou sollen d'Bierger verdächteg Observatiounen direkt dem 113 mellen. D'Ermëttlunge lafen.