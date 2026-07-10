Kuerz virun 20 Auer hat e Motocyclist op der RN10 tëschent Steenem an Iechternach eng Chute a gouf dobäi verwonnt, ëm hien hu sech d'Secouriste vun Iechternach wéi och de Rettungshelikopter vun der Air Rescue gekëmmert.
Selwechten Zenario da géint 23:20 Auer op der A6 tëschent Arel a Briddel-Capellen, och hei mat engem Blesséierten. Op der Plaz waren d'Rettungsekippe vu Mamer an aus der Stad.
An der Neiduerfer Strooss am Neiduerf ass dann no Hallefnuecht, um 0:39 Auer, en Auto an en anere geparkten Auto gerannt. Och hei ass eng Persoun verwonnt ginn, am Asaz waren d'Stater CGDIS-Ekippen.