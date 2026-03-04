Bei Kontroll vun Douane opgefallPolice hëlt zwou Persoune mat, fir hir Identitéit festzestellen
Kuerz virun 19 Auer e Mëttwoch den Owend war op der Kräizung vun der Rue de l'Eau an dem Krautmaart e bësse méi lass.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.
Hei ware Beamte vun der Douane, déi eng Routinekontroll gemaach hunn, nämlech zwou Persounen opgefall, déi sech net ausweise konnten. Dowéinst gouf d’Police alarméiert. Déi zwou Persounen, ëm déi et sech gehandelt huet, goufe vun de Beamte fir eng reng Identitéitskontroll mat op de Policebüro geholl.