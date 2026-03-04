RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bei Kontroll vun Douane opgefallPolice hëlt zwou Persoune mat, fir hir Identitéit festzestellen

RTL Lëtzebuerg
Kuerz virun 19 Auer e Mëttwoch den Owend war op der Kräizung vun der Rue de l'Eau an dem Krautmaart e bësse méi lass.
Update: 04.03.2026 20:46
© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Hei ware Beamte vun der Douane, déi eng Routinekontroll gemaach hunn, nämlech zwou Persounen opgefall, déi sech net ausweise konnten. Dowéinst gouf d’Police alarméiert. Déi zwou Persounen, ëm déi et sech gehandelt huet, goufe vun de Beamte fir eng reng Identitéitskontroll mat op de Policebüro geholl.

Am meeschte gelies
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Video
Fotoen
13
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
Jugendpsychiatrie
"Wourun et wierklech feelt, sinn zoue Strukturen"
Video
7
Weider News
Dr Tillmann Schulze zum Thema Urbanismus an ëffentlech Sécherheet
“Eng honnertprozenteg Sécherheet gëtt et net”
No Succès vun "Defence bond"
Finanzminister stellt "Housing Bonds" scho fir Enn des Joers an Aussicht
Audio
5
Am Kontext "Organiséiert Heescherei"
Rumänesch Poliziste kënne geschwënn zu Lëtzebuerg participéieren
KI-Projet vu Regierung
Projet "AI4Lux" soll Fonctionairen a méi spéit och Bierger Aarbecht a Prozeduren erliichteren
Video
Fotoen
0
D'Gemeng zu Luerenzweiler.
Wéinst Aussoe vum Inneminister Léon Gloden zum RTL-Artikel
Luerenzweiler Schäfferot reagéiert op Aussoen iwwer Problemer bei Finanzgestioun
0
Foto vun engem Trainingsasaz vun der Spezialunitéit.
Perquisitioun zu Bouneweg
Parquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.