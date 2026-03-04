RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dr Tillmann Schulze zum Thema Urbanismus an ëffentlech Sécherheet “Eng honnertprozenteg Sécherheet gëtt et net”

Marlène Clement
Wéi kann een den ëffentleche Raum méi sécher gestalten a wéi geléngt een Zesummespill tëschent preventiven a repressive Mesuren? Léisungsusätz gouf et op enger Konferenz am Groussen Theater an der Stad.
Update: 04.03.2026 17:59
© Marlène Clement

D’Konferenz gouf vum Inneministère an Zesummenaarbecht mam Gemengesyndikat Syvicol an der Police organiséiert. D’Marlène Clement huet sech am Virfeld mam Riedner, Dr Tillmann Schulze, ënnerhalen. Eppes ass fir den Expert aus der Schwäiz kloer : Eng honnertprozenteg Sécherheet gëtt et net.

Onsécherheet gehéiert zu eisem Liewen, seet den Expert, deen iwwer 25 Joer Erfarung matbréngt, wat d’Sécherheet am ëffentleche Raum ugeet. Jidderee géing Sécherheet och anescht wouerhuelen. Wichteg wier och, tëschent dem subjektive Sécherheetsgefill a reellen sécherheetsrelevanten Delikter ze ënnerscheeden.

“Nehmen wir beispielsweise einen Park. Der kann dunkel sein, ich kann dort Angst haben, mich unwohl fühlen, aber es passiert nichts; es gibt dort keine Übergriffe, keine Diebstähle oder Ähnliches. Trotzdem ist das Sicherheitsempfinden eingeschränkt, und als für die Sicherheit verantwortliche Person muss ich auch dieses Sicherheitsempfinden in meinen Planungen und Maßnahmen berücksichtigen.“

Ee vun den Tuyauen, deen den Dr Tillmann Schulze de Gemengevertrieder an den zoustännegen Autoritéite am Allgemenge mat op de Wee gëtt, ass einfach emol provisoresch Mesuren auszeprobéieren, amplaz, wéi hie seet, direkt ze betonéieren.

“Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, in urbanen Räumen, also in Innenstädten, mit Mobiliar zu arbeiten, etwa mit mobilen Parkanlagen. Man kann dort Foodtrucks aufstellen, Kindern und Jugendlichen Spielangebote schaffen oder überlegen, wie das angenommen wird. Wenn es nicht angenommen wird, kann man einen anderen Weg suchen.“

Net méi spéit ewéi en Dënschdeg war et d’Annonce, datt am Garer Quartier 110 nei Iwwerwaachungskameraen sollen installéiert ginn. D’Majoritéit am Stater Conseil huet sech fir de Projet vum Inneministère ausgeschwat, och wann e puer kritesch Stëmmen d’Effikassitéit a Fro gestallt hunn. Och den Dr Schulze ass ech beim Thema Videoiwwerwaachung onsécher. Hie wier weder dofir nach dogéint.

„Videoüberwachung ist für mich häufig ein Mittel, das eingesetzt wird, weil man vermitteln möchte: ‚Wir tun etwas. Schau, wir haben die Kamera, und jetzt entsteht hier Sicherheit.‘ Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dem nicht unbedingt so ist.“

Déi eng richteg Mesure, eng Stad oder Gemeng méi sécher ze gestalten, gëtt et fir den Dr Tillmann Schulze net. Wichteg wier, datt d’Thema Sécherheet fréi genuch an d’Planung mat afléisst.

„Dann habe ich die besten Chancen, dass ich nach der Umsetzung weniger Aufwand und geringere Kosten habe und am Ende auch eine nachhaltigere Lösung erreiche.“

De Message an deem Sënn un de Grand-Duché:

„Arbeitet interdisziplinär zusammen, sprich Polizeiangehörige mit der Stadtplanung, mit der Stadtentwicklung, mit dem Stadtmarketing beispielsweise, mit Privaten aus der Immobilienbranche, aus der Baubranche, mit Planungs- und Architekturteams.“

Bei all deem kéimt et och op de richtege Mix un tëschent preventiven a repressive Mesuren.

Souwäit also e puer Tuyauen vum Dr Tillmann Schulze, deen eng Konferenz zum Thema Sécherheet am urbane Raum gehalen huet. Mat dobäi waren och d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, den Inneminister Léon Gloden a Vertrieder vu Gemengen a Police.

Am meeschte gelies
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
18
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
13
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
Weider News
No Succès vun "Defence bond"
Finanzminister stellt "Housing Bonds" scho fir Enn des Joers an Aussicht
Audio
1
Am Kontext "Organiséiert Heescherei"
Rumänesch Poliziste kënne geschwënn zu Lëtzebuerg participéieren
KI-Projet vu Regierung
Projet "AI4Lux" soll Fonctionairen a méi spéit och Bierger Aarbecht a Prozeduren erliichteren
Fotoen
0
D'Gemeng zu Luerenzweiler.
Wéinst Aussoe vum Inneminister Léon Gloden zum RTL-Artikel
Luerenzweiler Schäfferot reagéiert op Aussoen iwwer Problemer bei Finanzgestioun
0
Foto vun engem Trainingsasaz vun der Spezialunitéit.
Perquisitioun zu Bouneweg
Parquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet
Police
Alkohol um Steier, Permis agezunn an Arrest
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.