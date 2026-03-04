Dr Tillmann Schulze zum Thema Urbanismus an ëffentlech Sécherheet “Eng honnertprozenteg Sécherheet gëtt et net”

Wéi kann een den ëffentleche Raum méi sécher gestalten a wéi geléngt een Zesummespill tëschent preventiven a repressive Mesuren? Léisungsusätz gouf et op enger Konferenz am Groussen Theater an der Stad.

D’Konferenz gouf vum Inneministère an Zesummenaarbecht mam Gemengesyndikat Syvicol an der Police organiséiert. D’Marlène Clement huet sech am Virfeld mam Riedner, Dr Tillmann Schulze, ënnerhalen. Eppes ass fir den Expert aus der Schwäiz kloer : Eng honnertprozenteg Sécherheet gëtt et net.

Onsécherheet gehéiert zu eisem Liewen, seet den Expert, deen iwwer 25 Joer Erfarung matbréngt, wat d’Sécherheet am ëffentleche Raum ugeet. Jidderee géing Sécherheet och anescht wouerhuelen. Wichteg wier och, tëschent dem subjektive Sécherheetsgefill a reellen sécherheetsrelevanten Delikter ze ënnerscheeden.

“Nehmen wir beispielsweise einen Park. Der kann dunkel sein, ich kann dort Angst haben, mich unwohl fühlen, aber es passiert nichts; es gibt dort keine Übergriffe, keine Diebstähle oder Ähnliches. Trotzdem ist das Sicherheitsempfinden eingeschränkt, und als für die Sicherheit verantwortliche Person muss ich auch dieses Sicherheitsempfinden in meinen Planungen und Maßnahmen berücksichtigen.“

Ee vun den Tuyauen, deen den Dr Tillmann Schulze de Gemengevertrieder an den zoustännegen Autoritéite am Allgemenge mat op de Wee gëtt, ass einfach emol provisoresch Mesuren auszeprobéieren, amplaz, wéi hie seet, direkt ze betonéieren.

“Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, in urbanen Räumen, also in Innenstädten, mit Mobiliar zu arbeiten, etwa mit mobilen Parkanlagen. Man kann dort Foodtrucks aufstellen, Kindern und Jugendlichen Spielangebote schaffen oder überlegen, wie das angenommen wird. Wenn es nicht angenommen wird, kann man einen anderen Weg suchen.“

Net méi spéit ewéi en Dënschdeg war et d’Annonce, datt am Garer Quartier 110 nei Iwwerwaachungskameraen sollen installéiert ginn. D’Majoritéit am Stater Conseil huet sech fir de Projet vum Inneministère ausgeschwat, och wann e puer kritesch Stëmmen d’Effikassitéit a Fro gestallt hunn. Och den Dr Schulze ass ech beim Thema Videoiwwerwaachung onsécher. Hie wier weder dofir nach dogéint.

„Videoüberwachung ist für mich häufig ein Mittel, das eingesetzt wird, weil man vermitteln möchte: ‚Wir tun etwas. Schau, wir haben die Kamera, und jetzt entsteht hier Sicherheit.‘ Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dem nicht unbedingt so ist.“

Déi eng richteg Mesure, eng Stad oder Gemeng méi sécher ze gestalten, gëtt et fir den Dr Tillmann Schulze net. Wichteg wier, datt d’Thema Sécherheet fréi genuch an d’Planung mat afléisst.

„Dann habe ich die besten Chancen, dass ich nach der Umsetzung weniger Aufwand und geringere Kosten habe und am Ende auch eine nachhaltigere Lösung erreiche.“

De Message an deem Sënn un de Grand-Duché:

„Arbeitet interdisziplinär zusammen, sprich Polizeiangehörige mit der Stadtplanung, mit der Stadtentwicklung, mit dem Stadtmarketing beispielsweise, mit Privaten aus der Immobilienbranche, aus der Baubranche, mit Planungs- und Architekturteams.“

Bei all deem kéimt et och op de richtege Mix un tëschent preventiven a repressive Mesuren.

Souwäit also e puer Tuyauen vum Dr Tillmann Schulze, deen eng Konferenz zum Thema Sécherheet am urbane Raum gehalen huet. Mat dobäi waren och d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, den Inneminister Léon Gloden a Vertrieder vu Gemengen a Police.

