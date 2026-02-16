RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Changementer am Index WuerekuerfHarmonisatioun op EU-Niveau

Dany Rasqué
De Statec huet den Index Wuerekuerf moderniséiert, fir datt e méi no un déi reell Konsumgewunnechte vun de Stéit erukënnt.
Update: 16.02.2026 07:40
© AFP Archivbild

Dat ass näischt Aussergewéinleches, well dee Kuerf an deem an Tëschenzäit iwwer 100.000 Wueren dra sinn, gëtt all Joers liicht ugepasst, esou wéi dat och an engem groussherzogleche Reglement festgehalen ass. Mat den Ännerungen, déi elo a Kraaft getruede sinn, kann een d’Land awer besser mat deenen aneren EU-Membere vergläichen.

Changementer am Index Wuerekuerf / Reportage: Dany Rasqué

Dat war bis elo bëssen anescht, well et keng eenheetlech Reegele gouf. D’Inflatioun gëtt jo an all Land gerechent, mä bis elo net op déi selwecht Manéier an dofir war et bis elo schwéier, déi eenzel Inflatiounstauxe mateneen ze vergläichen. Genee dat ännert elo, wéi de Marc Ferring vum Statec seet.

“Do huet dann Eurostat, den europäesch Statistikinstitut, dann eng nei Klassifikatioun ausgeschafft an déi applizéiere mir dann och elo eeben dëst Joer, souwéi alleguer an den anere Länner, datt och dëst Joer geschitt. Et sinn e puer nei Kategorien derbäi komm oder et si Saache frësch klasséiert ginn.”

D’Wuere goufe bis elo och net iwwerall d’selwecht klasséiert. Do nennt de Marc Ferring d’Beispill vun der Smart Watch.

“D’Smartwatch war an enge Länner bei de klasseschen Auere klasséiert, bei den anere Länner war dat bei de Sportartikele klasséiert oder bei den Handyen an elo gëtt et an engem europäeschen Niveau eng eege Kategorie fir déi Smartwatchen, do richteg ze klasséieren, fir dass an all Land dat nämmlecht klasséiert gëtt an och nämmlecht berechent gëtt.”

Dës Changementer hu weder Auswierkungen op d’Inflatioun, nach op eng zukünfteg Indextranche, mä se brénge méi Kloerheet an deen een oder anere Produit kann duerch dës Reegelen elo an de Wuerekuerf dobäi kommen.
Zum Beispill d’Glécksspiller.

“D’Stéit gi Suen aus fir Lotto ze spillen oder Rubbellousen ze kafen, esou datt se an de Wuerekuerf gehéieren. Et gouf op europäeschem Niveau bis elo awer nach keng Methodologie entwéckelt fir déi richteg ze suivéieren. Do geet et net einfach duer, fir de Präis vun engem Rubbellous opzeschreiwen, well d’Leit kënne jo och eppes gewannen. Dat muss mat en compte geholl ginn.”

D’Glécksspiller hunn eng Gewiichtung vun 0,7 Prozent. D’Liewensmëttel hunn do mat 14 Prozent däitlech méi e groussen Impakt. Och d’Loyeren. Eng aner wichteg Roll spillen de Sprit, de Stroum an och de Gas. An deem alleréischte Wuerekuerf vun 1921 ware grad emol 17 Produiten. Dat huet sech an Tëschenzäit geännert.

“Op där enger Säit hu mer eis traditionell Enquête, wou eis Enquêteuren dann an d’Geschäfter ginn, oder iwwer Telefon respektiv Email d’Präisser nofroen. Dat sinn ongeféier 7.500 Produiten, déi mer all Mount esou opschreiwen.”

Dat ass awer nach laang net alles. Zënter enger Rei Jore schécken d’Supermarchéen d’Präisser vun hire Produiten un de Statec an dat sinn eng 100.000 Stéck.

Am meeschte gelies
52 Gruppen sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Nei Bedruchsmasch
Police warnt viru manipuléierte Bankomater an "hëllefsbereete" Kriminellen
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Weider News
Geplangten Taxisreform um Instanzewee
Secteur weist sech skeptesch, datt d'Taxispräisser duerch Reform falen
Audio
Vun e Sonndeg op e Méindeg
CGDIS mellt fënnef Blesséierter bei sechs Accidenter
Jacqueline De Valentin-Bourg: e Liewe laang fir Veräiner aktiv
"Meng Mamm huet ëmmer déi éischte Gei gespillt"
Video
Fotoen
0
Déidlechen Accident op der A1 am September 2023
Fuerverbuet vun annerhallwem Joer a Geldstrof fir Camionschauffer
Rettungsekippen a Südtirol.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Zwee Schifuerer stierwe bei Lawinen-Ongléck an italieeneschen Alpen
LIVE
Invité vun der Redaktioun (16.Februar)
Jean-Paul Scheuren, Vizepresident vun der Chambre Immobilière
Video
0
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.