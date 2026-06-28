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Tomblaine (F)Klenge Fliger bei Nanzeg erofgefall - Autoritéite confirméieren 11 Doudeger

RTL Lëtzebuerg
E klengen touristesche Fliger ass e Sonndeg de Moie géint 11 Auer bei Nanzeg erofgefall, eng 90 Kilometer Loftlinn vun der Lëtzebuergescher Grenz ewech.
Update: 28.06.2026 13:48
© AFP Symbolbild

Vill Detailer sinn nach net bekannt, ma et schéngt en héijen Explosiounsrisk ze ginn. De Fliger wier franséische Medien no mat enger Grupp vu Leit ënnerwee gewiescht, fir Fallschierm ze sprangen. Dës Informatioun huet de Préfet vu Meurthe-et-Moselle confirméiert, genee wéi d'Zuel vun den Doudegen: 11 Mënschen sinn am Fligerongléck ëm d'Liewe komm.

Déi lokal Police huet op der Plattform X en Opruff gemaach, verschidde Stroossen an der betraffener Banlieue vun Nanzeg z'evitéieren, fir d'Rettungsekippe laanscht ze loossen. Et gëtt mat méi Doudesaffer gerechent.

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