Aus dem PolicebulletinKläpperei am Stater Garer Quartier an haislech Gewalt zu Iechternach

Nieft Streidereien an Ausernanersetzunge mellt d'Police an hirem Bulletin och zwee Abréch.
Update: 15.04.2026 12:41
D’Police war nees an der Nuecht op e Mëttwoch méi dacks wéinst Streidereien oder dem Stéiere vun der Nuetsrou am Asaz. An engem Fall zu Iechternach goung et ëm haislech Gewalt. De Parquet huet hei eng Verweisung géint eng vun de bedeelegte Persounen decidéiert.

Géint 23.30 Auer goufen d’Beamten an e Bistro an der Capucinergaass an d’Stad geruff, well hei eng Persoun randaléiert an aner Gäscht belästegt huet. Och géintiwwer de Poliziste war de Mann provokativ a respektlos. Opgrond vu sengem alkoholiséierten Zoustand gouf de Mann vun engem Dokter kontrolléiert, éier hien an Arrest bruecht gouf.

Kuerz drop waren d’Polizisten zu Déifferdeng am Asaz, well hei e Mann enger Fra am Parc de la Chiers e bësse méi vu sech gewisen hat, wéi déi dat wollt. Well d’Fra den Täter gutt beschriwwen huet, konnt dëse kuerz drop vun de Beamten ugetraff ginn. E Protokoll gouf erstallt.

Viru 5 Auer dann um Mëttwoch de Moie gouf eng Kläpperei am Garer Quartier gemellt. Och hei hunn d’Polizisten e Mann ugetraff, deen däitlech ze déif an d’Glas gekuckt hat. Och hie gouf vun engem Dokter ënnersicht, éier hie säi Rausch am Arrest ausschlofe konnt.

Weider mellt d’Police an hirem Bulletin nach verschidden Abréch, dat zu Esch an zu Munneref. A béide Fäll war a Geschäftsraim agebrach ginn. D’Ermëttlunge lafen.

Am meeschte gelies
Portrait am Kader vum Télévie
Claudia Monteiro: "Ech hätt mir eng besser Kommunikatioun mat mengem Onkolog gewënscht"
Video
Fotoen
3
Europäesche "Speedmarathon"
E Mëttwochmoie gouf zu Lëtzebuerg am Schnëtt al zéng Minutten e Gefier geblëtzt
Video
Fotoen
Am Norde vum Land
1.746 Cannabis-Planzen an Haus u belscher Grenz saiséiert ginn
No Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
“Ech probéieren, all Dag positiv opzestoen“
Video
Champions League
PSG an Atletico Madrid stinn an der Halleffinall
Video
0
Weider News
Police
Dat 16 Joer jonkt Eléa Catherine Klein gëtt zënter e Méindeg um 1 Auer vermësst.
Reaktioune "medial Tripartite"
Oppositioun: Wéini rifft d'Regierung endlech d'Tripartite aus?
0
Aktiounsplang fir d'Inklusioun
SNE gesäit verschidde gutt Punkten, huet awer och präzis weider Fuerderungen
0
Seriöen Investisseur gesicht
Museksschoul Cavem mécht net méi op – Proffen setzen op Neigrënnung
Audio
Fotoen
Symbolbild vu Wunnengen
Méi séier an effikass Prozeduren
Demande fir abordabel Wunneng elo iwwer MyGuichet méiglech
Den Emile Eicher
An der Chamber an als Schäffen
Den Emile Eicher mécht d'Legislaturperiod definitiv net fäerdeg
0
