Invité vun der Redaktioun (22. Juni)Laurent Zeimet, CSV-Fraktiounschef

D'Chamber-Spezialkommissioun "Tripartite" huet mat hirer Aarbecht ugefaangen. Presidéiert gëtt se vum CSV-Fraktiounschef Laurent Zeimet.
Mir froen hien e Méindeg de Moien als Invité vun der Redaktioun, wéi d‘Deputéiert d‘Mesuren, déi vun der Regierung an de Sozialpartner ausgeschafft gi waren, bewäerten a wéi si se elo legislativ op d‘Schinne setze wäerten, dat an engem ekonomesche Kontext, deen duerch den USA-Iran-Deal awer e bësse changéiert huet.
Den Invité vun Redaktioun, wéi gewinnt um 8 Auer hei op der Antenn an am Livestream.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.