Previsioune vum StatecLëtzebuerg kéint 2070 iwwer eng Millioun Awunner hunn

De Statec huet seng Previsioune fir d'Lëtzebuerger Demographie am Joer 2070 virgestallt.
Update: 16.04.2026 13:31
Lëtzebuerg wiisst weider an entwéckelt sech Richtung eng Millioun Awunner. Dës kéinten 2070 erreecht ginn, dat soen nei Projektioune vum Statec. Dem aktuellste Stand no, deen ass vun Dezember 2025, wunnen am Grand-Duché 691.000 Leit.

Déi verschidde Projektioune gesi véier Zenarie vir. Déi gi vu 944.000 Awunner a 44 Joer, bis hin zu méi wéi enger Millioun. Wann de Wuesstem an d’Salairen méi attraktiv sinn, wéi an den Nopeschlänner, wäerte méi Leit an de Grand-Duché kommen.

D’Migratioun ass den Haaptmotor vum demografesche Wuesstem a mécht 80 Prozent vum Populatiounswuesstem aus. 2070 wäert och d’Liewenserwaardung an d’Luucht goen a soll bei ronn 90 Joer leien.

Am meeschte gelies
Police
Dat 16 Joer jonkt Eléa Catherine Klein gëtt zënter e Méindeg um 1 Auer vermësst.
Politesch Rochade gëtt Realitéit
Am Dezember annoncéiert: De Michel Wolter gëtt säi Posten zu Käerjeng no 16 Joer Engagement of
16
Champions League
Bayern dréint no dräimolegem Réckstand de Match a steet an der Halleffinall
Video
34
Streck komplett gespaart
Dräi Blesséierter bei schwéierem Accident op der L47 tëscht Schweich a Föhren
Fotoen
Villefranche-sur-Saône
13 Joer ale Jong a Frankräich erschoss, 15 Joer ale Verdächtege festgeholl
Weider News
A Gebai um Aldringer
Laptoppen an Tabletten aus dem Educatiounsministère geklaut
Illustratioune wéi de Fluchhafen zu Lëtzebuerg nom Masterplan soll ausgesinn.
Käschte vun enger Milliard Euro
"Masterplang" fir Moderniséierung vu Fluchhafen um Findel presentéiert
Fotoen
10
Plan social climat an der Chamber presentéiert
Reaktioune reeche vu Luef bis Fuerderung no Verbueter an Ofschafe vun de meeschte Subventiounen
3
En Donneschdeg kommen déi éischt Lëtzebuerger, déi zanter dem Ufank vum Krich am Noen Oste fest souzen, um Findel un.
Kerosin-Reserven zu Lëtzebuerg
Aktuell huet een e Stock fir ronn zwee Deeg Autonomie ze garantéieren
Konjunktur an ekonomesch Erausfuerderungen
Fondatioun IDEA ënnersträicht Onsécherheete fir Lëtzebuerger Wirtschaft
Audio
1
Gruppefoto.
A Presenz vum Grand-Duc
Plastipak Inc. kritt de "Luxembourg-American Business Award"
Fotoen
1
