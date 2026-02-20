RTL TodayRTL Today
Bommenalarm zu ParäisEvakuatioun vun ënner anerem der Tour Montparnasse wéinst méiglechem Sprengstoff

RTL Lëtzebuerg
E Freideg den Owend goufen e puer Gebaier no Bommenalarm evakuéiert.
Update: 20.02.2026 21:19
Archivfoto vun der Tour Montparnasse
Archivfoto vun der Tour Montparnasse
© RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

Den Alarm gouf géint 18 Auer gemellt.

Ënnert anerem hu verschidde Plazen, dorënner d’Tour Montparnasse an d’Uni Sciences Po Paris, hir Lokaler evakuéiert fir eng Sécherheetskontroll duerch d’Beamten vun der Préfecture de Paris.

Och den Eiffeltuerm an de Bataclan solle betraff sinn, déi Sitte wieren awer net evakuéiert ginn, aus Choix vun deenen Etablissementer.

D’Aarbechten, fir de Risiko auszeschléissen, sinn nach am Gaang.

Enn November war de Sëtz vu France Télévisions no enger änlecher Meldung evakuéiert ginn. No enger Sécherheetskontroll gouf kee Sprengstoff fonnt. Zwou Woche virdru gouf et och Bommenalarm bei BFM TV.

