Ouschterwekeend an der StadLuxembourg City Tourist Office mat positivem Bilan

Pierre Weimerskirch
Um Ouschterweekend war eng méi lass an der Stad. Net nëmme wéinst der Emaischen, ma och wéinst den touristeschen Attraktiounen.
Update: 08.04.2026 15:04

An der Stad gëtt d'Emaische gefeiert (6.4.26)

De Luxembourg City Tourist Office huet an engem Communiqué Bilan gezunn a vun engem erfollegräiche Start an d’Touristesaison geschriwwen.

Mam schéine Wieder an engem verlängerte Weekend wier d’Saison 2026 gutt ugaangen. Vum 3. bis de 6. Abrëll hu vill Visiteuren d’Geleeënheet genotzt, fir d’Stad Lëtzebuerg z’entdecken. Am Tourist Office um Knuedler goufen 2.265 Leit empfaangen. Déi meescht Visiteure koumen aus Däitschland, viru Frankräich an Holland.

Knapp 500 Persounen hu mat engem Guide d’Stad entdeckt. Besonnesch gefrot war eng Ouschter-Safari fir Familljen, dës war quasi komplett ausgebucht.

Kasematte beléift bei Touristen aus dem noen Ausland

Zu de grousse Publikumsmagnéiter gehéieren nach ëmmer d’Bock-Kasematten, déi an nëmme véier Deeg iwwer 5.000 Visiteuren ugezunn hunn. An de Péitruss-Kasematte ware knapp 1900 Leit. En aneren Highlight war d’Éimaischen an der Alstad.

Och digital waren d’Touristen ënnerwee: D’Internetsäit “luxembourg-city.com” gouf iwwer de Weekend vu méi wéi 20.000 Leit besicht.

Top Secret: D'Kasematte vum Helleggeescht-Plateau (E Reportage aus dem Joer 2024)
Tëscht 1725 a 1741 goufen dës Gäng, do wou haut den Helleggeescht-Plateau an d’Cité Judiciaire stinn, an de Fiels gepickt a gesprengt.

Traditionelle Startschoss
De Weekend war den Optakt vun der Touristesaison zu Veianen

Am meeschte gelies
Strooss vun Hormuz geet nees op
USA an Iran iwwer Wafferou vun zwou Wochen eens ginn
29
No Ultimatum vum Donald Trump
Iran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of
Mir hunn nogefrot
D'Energiepräisser klammen an d'Leit si besuergt
Video
41
Echec vu sozialem Projet mat der Fondation pour l’accès au logement
Famill mat dräi Kanner verléiert hiert Doheem
Audio
Fréiere Buergermeeschter vu Bauschelt
René Daubenfeld am Alter vu 67 Joer gestuerwen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
An engem Buttek zu Nidderkäerjeng
Mann gëtt beim Klauen erwëscht a menacéiert Sécherheetsbeamten
Tëscht 1. Abrëll 2025 an 22. Mäerz 2026
Bal 6.000 Avertissements taxés wéinst Handy um Steier
"Keng Panik, awer Beonrouegung"
Hausse vun Energiepräisser belaascht d'Transportindustrie
Audio
Fotoen
0
Vandalismus an der Schoul vu Rued-Sir
"Et ass ee schockéiert. Et feelen engem d'Wierder"
Video
Fotoen
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
Auto saiséiert, Chauffer net ugetraff
An der Nuecht op e Mëttwoch koum et zu enger Course-poursuite duerch Iechternach
Chemolux McBride
276 Salariéë profitéiere vun engem neie Kollektivvertrag
