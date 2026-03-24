RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aus dem PolicebulletinMann hat ze vill gedronk a sech donieft beholl an zwee Déif an der Stad gepëtzt

RTL Lëtzebuerg
D'Police war e Méindeg ënnert anerem wéinst zwee Déif an d'Stad geruff ginn. Donieft hat sech ee Mann op engem Tramsarrêt de Batti gestallt.
Update: 24.03.2026 11:00
© Laurent Weber

Der Police war e Méindeg e Mann op engem Tramsarrêt an der Stad gemellt ginn, deen déi ëffentlech Rou gestéiert huet. De Mann war esou voll, datt hie sech kaum nach op e Been hale konnt. Wéinst der Gefor fir sech selwer an anerer hunn d’Beamten de Mann mat an den Arrest geholl, wou hie säin Dronk ausschlofe konnt.

Am Nomëtteg waren d’Polizisten aus der Stad dann nach op en Asaz um Hamilius geruff ginn. Hei wollt e Mann an engem Buttek e puer Fleeschwuere klauen, gouf awer dobäi vun engem Sécherheetsbeamten erwëscht. Op der Plaz hunn d’Beamten de presuméierten Täter ugetraff, dee protokolléiert gouf.

Méi spéit am Nomëtteg war iwwerdeem an engem Buttek zu Gaasperech eng Parfumsfläsch geklaut ginn. Och an dësem Fall gouf de Verdächtegen ugetraff a protokolléiert an et gouf eng “Fremdennotiz” erstallt.

Fotoen
86
Video
5
Weider News
0
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.