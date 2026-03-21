RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Noperschaftsträit zu Clierf eskaléiertMann zitt Messer wärend Policeermëttlungen an huet kuerz drop RDV beim Untersuchungsriichter

RTL Lëtzebuerg
Bei engem Asaz zu Clierf war ee vun de Betraffenen net ze berouegen. D'Beamten hunn de Mann misste festhuelen.
Update: 21.03.2026 11:59
© Laurent Weber

An der Nuecht op e Samschdeg goufen Poliziste ronn 35 Mol Streidereien a Kaméidi geruff. Dat alles tëschent 22 Auer um Freideg an 6 Auer e Samschdeg. An de meeschte Fäll hat d’Situatioun sech scho berouegt, wéi d’Beamten ukomm sinn, oder konnt nach op der Plaz gekläert ginn.

Net awer bei enger Ausenanersetzung an der Stad beim Tramsarrêt um Boulevard Royal. Hei koum eng Persoun, déi der Police no alkoholiséiert an aggressiv war, no medezinescher Ënnersichung an de Passagearrest. Et gouf Protokoll erstallt. Kuerz duerno ass ee Sträit an engem Lokal an der Rue Sigefroi an der Stad eskaléiert. Wéi d’Beamten op d’Plaz komm sinn, hätten ee vun de Bedeelegte sech géint eng Kontroll gewiert an d’Beamte provozéiert. Och hei war Alkohol am Spill an de Concernéierte koum no medezinescher Ënnersichung an de Passagearrest.

Méi fréi e Freideg, géint 18 Auer, waren d’Beamten op en Noperschaftsträit an enge Residenz op Clierf geruff ginn. Hei huet e Mann d’Nopeschfamill mat engem Messer menacéiert a Mordmenacen ausgeschwat. De Mann huet och nach ausgesot, datt hien och nach eng Schosswaff doheem hätt. Wéi d’Polizisten op d’Plaz koumen konnte si de Mann och untreffen. Wärend d’Beamten dunn hir Aarbecht wollte maachen, huet de Mann d’Nopeschfamill eng weider Kéier menacéiert an huet och e Kichemesser gezunn. D’Beamte konnten him dëst ofhuelen an hie gouf immobiliséiert, fir op de Policebüro ze bréngen. De Parquet huet d’Wunenng vum Mann duerchsichen an de Mann festhuele gelooss. Dësen hat e Samschdeg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.