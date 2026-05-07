RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

RTL Spezial "Europadag"Europa – Op der Sich no enger staarker Stëmm

Claude Zeimetz
D'Claude Zeimetz diskutéiert mat den Europadeputéierten iwwert déi aktuell Erausfuerderungen.
Update: 07.05.2026 10:31
RTL-Spezial "Europadag" - En Donneschdeg um 20 Auer
Invitéiert sinn:
Martine Kemp (CSV)
Charles Goerens (DP)
Marc Angel (LSAP)
Tilly Metz (déi gréng)
Fernand Kartheiser (adr)

Den Iran-Krich an d'Explosioun vun den Energiepräisser hunn den Europäer alt rëm gewisen, wéi ofhängeg mer nach ëmmer vun Drëttstaate sinn.

Europa ass Affer a Spectateur vum Krich, sot d'lescht Woch de Lëtzebuerger Premier Luc Frieden um informelle Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen op Zypern. Mä wéi komme mer aus dëser Afferroll eraus? Och vis-a-vis vun engem errateschen US-President, deen aus Roserei iwwer Kritik vum däitsche Kanzler u senger Krichsféierung am Noen Osten net nëmmen amerikanesch Zaldoten aus Süddäitschland méi séier ofzéie wëll, mä och nees mat méi héijen Douanestaxen op europäeschen Autoen a Camionen dreet.

Deet sech mam Depart vum Viktor Orban an Ungarn elo wierklech eng Fënster op fir eng gemeinsam europäesch Aussepolitik? A soll den Eestëmmegkeetsprinzip dann an alle Politikfelder ofgeschaf ginn. Mat eventuellem Nodeel fir d'Lëtzebuerger Finanzplaz?

Kann d'EU et fäerdeg bréngen, an Energiefroe méi enk zesummenzeschaffen? Kann d'Energietransitioun just mat Hëllef vun der Atomenergie geschéien?

A wat soll a kann d'Europäesch Unioun zu engem Fridden an der Ukrain bäidroen?

Ënnert anerem doriwwer wëlle mer am Kader vum Europadag mat de Lëtzebuerger Europadeputéierte vun alle Parteien schwätzen, dat an den Ausstellungsraim vum "Erliefnes Europa" am Konrad-Adenauer-Gebai um Kierchbierg.

Invitéiert sinn:

  • Martine Kemp (CSV)
  • Charles Goerens (DP)
  • Marc Angel (LSAP)
  • Tilly Metz (déi gréng)
  • Fernand Kartheiser (adr)

RTL SPEZIAL, dësen Donneschden um 20 Auer op der Tëlee an op RTL PLAY.

RTL Spezial "Europadag" (7.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Luxembourg Air Rescue
No vill Duerchernee um Mëttwochmoien ass de Fliger elo ënnerwee Richtung Amsterdam
Video
Fotoen
Schüler goufen evakuéiert
Zwee Feieralarmen am Atert-Lycée, déi warscheinlech absichtlech ausgeléist goufen
Luc Frieden mat Preparatioun vun Tripartite zefridden
"An der Form ganz gutt a konstruktiv Gespréicher"
Video
Fotoen
10
Politesch Reaktiounen op d'Sonndesfro
"D'CSV krut wierklech eng op de Bak"
Video
29
Prozess ëm presuméiert Policegewalt a Vertuschung
"Mäin Häerz blutt fir de Beruff a gläichzäiteg schummen ech mech"
Audio
Weider News
D'Rout Kräiz brauch Bluttspender
Op ville Plazen am Land kann e Blutt spenden
Video
SAMU am Asaz
Chauffer a schroem Accident tëscht Mamer a Bartreng liewensgeféierlech blesséiert
Invité vun der Redaktioun (7. Mee)
Martine Deprez, Gesondheetsministesch
Video
Audio
15
De Chantier vum CHL
Chantier soll Enn 2029 fäerdeg sinn
Iwwer eng Milliard Euro fir dat neit CHL-Gebai
Video
Fotoen
14
Martine Deprez mat Annoncen
Quadripartite plangt Mesuren, fir d'CNS finanziell ze reequilibréieren
Video
Fotoen
17
Prozess ëm déidlechen Accident mat Äisskulptur um Chrëschtmaart
Am Virfeld huet kee sech Froen iwwert d’Sécherheet gestallt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.