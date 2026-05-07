RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Rout Kräiz brauch BluttspenderOp ville Plazen am Land kann e Blutt spenden

Christophe Hochard
Blutt a Plasma gi reegelméisseg a vill gebraucht. Pro Don ginn engem 475 Milliliter Blutt ofgeholl. Nei Spender gi gesicht.
Update: 07.05.2026 09:02
© Christophe Hochard

80 bis 100 Spender den Dag brauch d'Rout Kräiz, fir eng anstänneg Bluttreserve ze hunn. "Den Ament sinn eis Stocken okay", sou d'Andrée Heinricy, Doktesch beim Service Blutttransfusioun vun der Croix Rouge."Wann d'Leit an de nächste Wochen net bei eis laanschtkomme fir ze spenden, da kéint d'Situatioun kritesch ginn". Kloer Wieder vun der Dokter Heinricy.

De Gros vun de Bluttspender kënnt an d'Stad Lëtzebuerg. Et gëtt awer och d'Méiglechkeet, op anere Plaze vum Land beim Roude Kräiz säi Blutt ze spenden. "D'Leit hunn de Choix. Hei an der Stad si mir all Dag op. Vu méindes bis freides. Zweemol d'Woch kann een awer och an der Maison Médical laanscht kommen. All Dag fiert awer och eng Ekipp iwwer Land, wou mir da vun Ettelbréck, Wolz, Klierf, Iechternach, Gréiwemaacher bis Kolpech op verschiddene Plaze sinn. Do kënnen d'Leit dann och spenden".

De Kalenner vun dëse Kollekte fënnt een um Site vum Roude Kräiz ënner croix-rouge.lu op der éischter Säit ënner "Blutspenden". Online kann een och direkt e Rendez-vous festleeën.

Jidderee kann am Prinzip Blutt spenden, dee virop gesond ass. Et muss ee wéinstens 18 Joer a 50 Kilo schwéier sinn. Bis 65 Joer däerf ee Blutt spenden.

Mécht een als Bluttspender Vakanz an tropesche Regiounen, muss ee 6 Méint pauséieren. "Et ass awer esou, dass an de leschte Joren ëmmer méi dacks och tropesch Krankheeten am Süde vun Europa opgedaucht sinn. Déi ginn iwwer Mustiken iwwerdroen. Do si mir forcéiert, Leit, déi dann an deene Regioune vun de Länner Vakanz maachen, fir ee Mount auszesetzen." Dat kann en Impakt op d'Bluttreserve beim Roude Kräiz hunn.

D'Rout Kräiz brauch Bluttspender
Jidderee ka Blutt spenden dee virop gesond ass. Et muss ee wéinstens 18 Joer a 50 Kilo schwéier sinn. Bis 65 Joer däerf ee Blutt spenden.

Tëscht 5 an 10 Minutten dauert eng Vollbluttspent. "Wann een déi éischte Kéier kënnt, soll een awer eng gutt Stonn rechnen, fir no der Spent och nach kënnen e bëssi ze raschten. Sécher ze sinn, dass duerno alles an der Réi ass. Mat enger Stonn Zäit kann ee sécherlech vill hëllefen."

Wärend d'Dammen all véier Méint kenne Blutt spende kommen, däerfen d'Hären dëst all dräi Méint maachen. "D'Hären hu méi Blutt, ewéi Dammen. Dëst ass d'Erklärung, firwat d'Männer eemol méi däerfen en Don maachen."

Pro Don gi 475 Milliliter ofgeholl. "Dat ass standardiséiert. Dat ass wat een och ganz gutt verdréit, wann ee spent." D'Altersmoyenne vun de Bluttspender hei zu Lëtzebuerg läit bei 42 Joer. "Et kommen duerchaus och vill jonk Leit. De Gros sinn awer am mëttleren Alter", esou nach d'Dokter Andrée Heinricy.

D'Rout Kräiz brauch Bluttspender
Wärend d'Dammen all 4 Méint kenne Blutt spende kommen, däerfen d'Hären dëst all 3 Méint maachen.

Reserven nach just fir eng Woch
Lëtzebuerger Rout Kräiz rifft dréngend zum Bluttspenden op

Am meeschte gelies
Luxembourg Air Rescue
No vill Duerchernee um Mëttwochmoien ass de Fliger elo ënnerwee Richtung Amsterdam
Video
Fotoen
Schüler goufen evakuéiert
Zwee Feieralarmen am Atert-Lycée, déi warscheinlech absichtlech ausgeléist goufen
Luc Frieden mat Preparatioun vun Tripartite zefridden
"An der Form ganz gutt a konstruktiv Gespréicher"
Video
Fotoen
10
Politesch Reaktiounen op d'Sonndesfro
"D'CSV krut wierklech eng op de Bak"
Video
26
Soll an 32 Fäll involvéiert gewiescht sinn
Persoun a Frankräich am Kader vu LuxTrust-Bedruchsaffär festgeholl
Weider News
SAMU am Asaz
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter um Mëttwoch den Owend
Invité vun der Redaktioun (7. Mee)
Martine Deprez, Gesondheetsministesch
Video
Audio
1
De Chantier vum CHL
Chantier soll Enn 2029 fäerdeg sinn
Iwwer eng Milliard Euro fir dat neit CHL-Gebai
Video
Fotoen
7
Prozess ëm presuméiert Policegewalt a Vertuschung
"Mäin Häerz blutt fir de Beruff a gläichzäiteg schummen ech mech"
Audio
Martine Deprez mat Annoncen
Quadripartite plangt Mesuren, fir d'CNS finanziell ze reequilibréieren
Video
Fotoen
14
Prozess ëm déidlechen Accident mat Äisskulptur um Chrëschtmaart
Am Virfeld huet kee sech Froen iwwert d’Sécherheet gestallt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.