Invité vun der Redaktioun - Spezial (15. Abrëll)Michel Reckinger, Nora Back a Marc Spautz

Hëtzeg Debatten ëm d’Eropsetze vum Mindestloun, den Index-System ëmmer nees ënner Beschoss an d’Fro, ob d’Aarbecht nach e Schutz ass, fir net an d’Aarmut ze rëtschen.
De Sozialdialog ass aktuell an der Sakgaass - d’Protagoniste refuséieren souguer, fir sech zesumme mat der Regierung un en Dësch ze setzen a schwätze vun enger Politik vun der sozialer Keelt. Dës Tripartite kënnt lo op RTL zustanen:
Zesummen um Dësch sëtzen:
den UEL-President Michel Reckinger,
d’Nora Back als Vertriederin vun der Union Syndicale,
den Aarbechtsminister Marc Spautz.
D’Tripartite ass dëse Mëttwoch live tëscht 8 an 9 Auer um Radio beieneen, an owes dann déi komplett Rediffusioun vun der Dräier-Ronn op der Tëlee nom Journal.
