Invité vun der Redaktioun - Spezial (15. Abrëll)Michel Reckinger, Nora Back a Marc Spautz

Carine Lemmer
E Mëttwoch de Moien ass de Sozialdialog Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 14.04.2026 13:00

Hëtzeg Debatten ëm d’Eropsetze vum Mindestloun, den Index-System ëmmer nees ënner Beschoss an d’Fro, ob d’Aarbecht nach e Schutz ass, fir net an d’Aarmut ze rëtschen.

De Sozialdialog ass aktuell an der Sakgaass - d’Protagoniste refuséieren souguer, fir sech zesumme mat der Regierung un en Dësch ze setzen a schwätze vun enger Politik vun der sozialer Keelt. Dës Tripartite kënnt lo op RTL zustanen:

Zesummen um Dësch sëtzen:

den UEL-President Michel Reckinger,
d’Nora Back als Vertriederin vun der Union Syndicale,
den Aarbechtsminister Marc Spautz.

D’Tripartite ass dëse Mëttwoch live tëscht 8 an 9 Auer um Radio beieneen, an owes dann déi komplett Rediffusioun vun der Dräier-Ronn op der Tëlee nom Journal.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

