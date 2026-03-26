De KloertextMindestloun, Inflatioun an Index: Wéi bezuelen?

Caroline Mart
Dany Rasqué
Neie Minister, al Problemer: De Sozialdialog ass nees um 0-Punkt! Riskéiert Schwaarz-Blo de Clash mat de Syndikater, kënnt et zu neie Streikaktiounen?
Update: 26.03.2026 14:50
D’Regierung refuséiert mat mathemateschen Tricker eng strukturell Hausse vum Mindestloun; mam aktuelle kann een net liewen, sou d’Gewerkschaften. Déi wëllen 300 Euro méi - dat iwwerliewen d’Betriber net, seet d’Patronat, grad lo mat Krich an Energiekris, wou d’Inflatioun, awer net de Wuesstem klëmmt. Wat bedeit dat fir d’Finanze vu Bierger, Betriber an dem Staat? Wéi vill Marge ass do fir Haussen, Erliichterungen an eng grouss Steierreform? D’Diskussioun am Kloertext, direkt nom Journal.

Eis Invitéen:

Gilles Roth, CSV
Finanzminister

René Winkin
Direkter FEDIL
Fréiere Generalsekretär Groupement Pétrolier

Georges Engel, LSAP
Fréieren Aarbechtsminister
Deputéierten a Parteipresident

Sam Tanson, déi Gréng
Spriecherin
Fréier Justizministesch

Patrick Dury
President, LCGB

