RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Internationale Kannerkriibs-DagMir hunn eng jonk Patientin bei hirem erfollegräichen Traitement begleet

Ryck Thill
Sibila Lind
An Europa gëtt all Dag bei 100 Kanner Kriibs diagnostizéiert.
Update: 15.02.2026 19:37
Internationale Kannerkriibs-Dag
Mir hunn eng jonk Patientin bei hirem erfollegräichen Traitement begleet

Wat bedeit et, wann dat eegent Kand eng liewensgeféierlech Kränkt kritt an iwwer laang Zäit schwéier Traitementer brauch? Fir een Documentaire am Kader vum Télévie huet eis Journalistin Sibilla Lind d’Constance begleet.

Am Juli 2025 krut d’Constance d’Diagnose. Déi 12 Joer jonk Patientin erënnert sech drun, datt d’Untersuchung am Spidol deen Dag 3 Stonne gedauert huet. D’Dokteren hu bei him eng Form vu Lymphdrüsen-Kriibs festgestallt. Zanter der Diagnos am Juli 2025 konnt d’Constance sengen Hobbyen net méi nogoen. Kee Reide méi a keng Course méi am Conservatoire.

Wärend dem Traitement huet d’Constance seng zwou kleng Schwësteren net däerfen an den Aarm huelen. Dat war fir déi jonk Patientin besonnesch batter. Ze grouss war de Risiko, datt seng Schwësteren hat mat enger Krankheet ugestach hätten. Dem Constance säin Immunsystem hätt dat eventuell net gepackt. “De Courage hunn ech wärend der Therapie awer ni verluer”, erkläert d’Constance. “D’Infirmièren, déi hei sinn, all d’Dokteren, meng Elteren, meng Schwësteren, d’ganz Famill, si ware wierklech fir mech do. Dat huet och vill gehollef. An ech wollt och positiv bleiwen a soen: ‘et ass bal fäerdeg, mir kréien dat hin’.”

Wärend senger Behandlung huet d’Constance weider un de Schoulcoursen deelgeholl. Iwwert en Tablett war hat mat sengem Klassesall verbonnen. Den 18. Dezember war den Traitement ofgeschloss. De 5. Januar no der Chrëschtvakanz konnt d’Constance nees an d’Schoul goen.

Déi kleng Patienten an hir Famillje gi wärend der schwéierer Zäit och net eleng gelooss. Et ginn Associatioun, déi d’Famillje begleeden an ënnerstëtzen. D’Constance krut Support vun “Een Häerz fir Kriibskrank Kanner”. Dës Associatioun begleet ronn 50 Familljen d’Joer no der Kriibsdiagnose.

Am meeschte gelies
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
52 Gruppen sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
"Keng Schimmt"
Obama iwwer Afevideo vum Trump a Virgoen zu Minneapolis, dat un "Diktaturen" erënnert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Schaffner huet d'Police geruff
Zu Kautebaach op der Gare gouf et eng Kläpperei an engem Zuch
Zäit schenken
Benevolle gesicht fir Zäit mat Demenzkranken ze verbréngen
Audio
Fotoen
Aus dem Policebulletin
Alkoholiséierten an drogéierte Mann an Arrest, nodeem hie Fra belästegt huet
Nei Bedruchsmasch
Police warnt viru manipuléierte Bankomater an "hëllefsbereete" Kriminellen
CGDIS
Samu bei Accident zu Steesel am Asaz
Schaffner huet d'Police geruff
Zu Kautebaach op der Gare gouf et eng Kläpperei an engem Zuch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.