RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zäit schenkenBenevolle gesicht fir Zäit mat Demenzkranken ze verbréngen

Chris Meisch
Demenz ass ee vun den heefegste Grënn fir Einsamkeet an Ofhängegkeet am Alldag. Dowéinst sichen d’Agence du Benevolat, de Service Iris vun der Croix-Rouge an den Infozenter Demenz zesummen elo Benevollen, déi Zäit hunn, hir Zäit ze schenken.
Update: 15.02.2026 16:59
Zäit ass e wäertvolle Kaddo fir Leit mat Demenz
© KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

Benevolle gesicht fir Zäit mat Demenzkranken ze verbréngen

Zu Lëtzebuerg liewen antëscht méi wéi 9.200 Leit mat enger Demenz. Vill Betraffen zéie sech no hirer Diagnosen zeréck – aus Onsécherheet oder aus Schimmt. Dobäi ass et grad de soziale Kontakt, dee wichteg ass, fir d’Liewensqualitéit ze erhalen an d’Symptomer ofzeschwächen, sou d’Christine Dahm-Mathonet, Chargée de Direction am Infozenter Demenz.

“Eise Projet riicht sech u Leit mat Demenz am Ufanksstadium, an et geet virun allem drëms, dass déi Mënschen nach ëmmer kënnen Deel vun der Gesellschaft bleiwen, nach ëmmer Zäit fannen, fir eraus ze goen. Mir gesi ganz vill Clienten, ganz vill Familljen, déi heihi kommen, wou mir mierken, dass engersäits d‘Familljen iwwerfuerdert sinn, an dass och anersäits, déi Mënsche mat Demenz de Besoin hunn, wierklech wëllen Deel vun der Gesellschaft ze sinn. Do si si da ganz frou, wa si Persounen hunn, déi si dobäi begleeden.”

© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch

Demenz: Formatioun fir de benevolle "Service Iris" (12.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D’Croix-Rouge gesäit schonn zanter Joren, wéi vill gemeinsam Zäit ka bedeiten. Zanter 2012 forméiert hire “Service Iris” Fräiwëlleger, déi mat hirer reegelméisseger Presenz de Leit nees Freed a Liewensqualitéit zeréck an den Alldag bréngen. Si gi mat de Leit spadséieren, drénken zesumme Kaffi oder lauschteren einfach no. Et geet net ëm professionell Fleeg – et geet ëm Presenz, erkläert d‘Yanica Reichel, Responsabel vum Service.

“An där Formatioun léiert een, wat et heescht, Benevole bei engem Mënsch ze sinn, dee vill eleng ass. Natierlech maache mir dës Kéier och d’Thema Demenz dobäi. Dat heescht, Themen déi ganz wichteg sinn, ass d’Elengsinn, Kommunikatioun, wat ass den eelere Mënsch, wat fir eng Situatioune kann ee sech virstellen, wat ass eng écoute active, well et ganz oft genau dat ass, wat mir d’Leit froen, einfach do ze sinn, nozelauschteren, de Benevole mécht net vill, mee de Benevole ass einfach eng Presence.“

Den Ament schaffe ronn 90 Leit als Benevole beim “Service Iris” vun der Croix-Rouge. Fir datt nach méi Leit de Wee an déi sozial Aarbecht fannen, spillt och d’Agence du Bénévolat eng zentral Roll bei der Sensibiliséierung an der Vermëttlung vu Fräiwëlleger. De soziale Beräich géing, sou d’Anne Hoffmann, Chargée de Direction vun der Agence du Bénévolat, ëmmer méi wichteg ginn.

“An dofir denke mir och, dass et ganz wichteg ass, dass mir mat den Acteuren um Terrain nei Offeren ausschaffen, wou d‘Leit sech kënne sozial engagéieren a gläichzäiteg wësse mir och, dass mir eng Gesellschaft hunn, déi ëmmer méi al gëtt, dass net méi esou vill Zäit do ass, och vum Personal, wat sech an de Klinicken an de Cipaen ëm d’Mënsche këmmert. An all dat sinn esou kleng an einfach Aktivitéiten, déi vu Benevolle kënne gemaach ginn an dozou bäidroen, dass déi Leit een hunn, deen hinne kann Zäit schenken.“

Fir un der Formatioun deelzehuelen, muss ee volljäreg sinn, an zwou bis dräi Stonnen d‘Woch Zäit hunn. D‘Formatioun zitt sech iwwer 20 Stonnen, wou een herno nach ee Stage mat engem Benevole mécht, dee schonn um Terrain geschafft huet. Weider Informatioune stinn um Site vun der Croix-Rouge.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Bal esou grouss ewéi déi an der Notre Dame
Zu Clierf gëtt d'Uergel fir d'Cathédrale américaine de Paris gebaut
Video
Fotoen
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Zweet Victoire hannertenee fir Déifferdeng
Fotoen
1
Weider News
Schaffner huet d'Police geruff
Zu Kautebaach op der Gare gouf et eng Kläpperei an engem Zuch
Aus dem Policebulletin
Alkoholiséierten an drogéierte Mann an Arrest, nodeem hie Fra belästegt huet
Nei Bedruchsmasch
Police warnt viru manipuléierte Bankomater an "hëllefsbereete" Kriminellen
CGDIS
Samu bei Accident zu Steesel am Asaz
Police mellt
Kläpperei tëscht sechs Persounen zu Hollerech a Permis fort no Sträit mat Taxichauffer op der Gare
Schaffner huet d'Police geruff
Zu Kautebaach op der Gare gouf et eng Kläpperei an engem Zuch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.