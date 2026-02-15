RTL TodayRTL Today
D'Police mellt en Tëschefall mat enger Persoun zu Bettenduerf a Abréch respektiv Abrochversich zu Lampech an zu Bieles.
Update: 15.02.2026 11:44
© Laurent Weber

Well hien op engem Fest zu Bettenduerf Frae belästegt a sech och soss donieft beholl soll hunn, hunn d’Poliziste géint 2.30 Auer um Sonndeg de Moien e Mann matgeholl, deen ënner Drogen- an Alkoholafloss stoung. Hie gouf am Arrest ënnerbruecht.

An de leschte Stonne gouf nees uechter d’Land agebrach oder op d’mannst probéiert. E Samschdeg den Owend zum Beispill zu Bieles an der Garer Strooss. Do waren d’Brigangen awer un der Terrassendier gescheitert. Zu Lampech an der Rue du Ruissau haten Abriecher méi Reussite: Si waren am fréien Nomëtteg duerch eng Fënster an d’Haus geklommen an hu Bijoue matgoegelooss. Wéi ee sech géint Abriecher protegéiere kann, fann dir um Site vun der Police.

Weider News
Nei Bedruchsmasch
Police warnt viru manipuléierte Bankomater an "hëllefsbereete" Kriminellen
CGDIS
Samu bei Accident zu Steesel am Asaz
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Police mellt
Kläpperei tëscht sechs Persounen zu Hollerech a Permis fort no Sträit mat Taxichauffer op der Gare
Gesetz muss nach geännert ginn
An Zukunft soll d'Juegd och an der Nuecht erlaabt ginn
Fotoen
67
Musel
D'Héichwaasserzentral gëtt Entwarnung
D'Vigilance jaune op der Musel ass opgehuewen
Fotoen
