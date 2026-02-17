RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISZwee Blesséierter bei Accident op der N5B tëschent Péiteng an Athus (B), Persoun zu Esch ugestouss

RTL Lëtzebuerg
Géint 8.20 Auer koum et op der Streck tëschent Péiteng an Athus zu engem Accident, bei deem sech zwee Gefierer ze pake kruten.
Update: 17.02.2026 10:55
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Béid Chaufferen hu mussen an d’Spidol bruecht ginn. D’N5B war wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte fir den Trafic gespaart, ass entretemps awer nees op. D’Rettungsekippe vu Péiteng, Käerjeng an Esch waren am Asaz.

Am fréien Dënschdegmoien, kuerz no 6 Auer, gouf dann eng Persoun zu Esch an der Rue J.-P. Michels ugestouss a blesséiert. Och hei sinn d’Escher Secouristen am Asaz gewiescht.

E weideren Accident mat engem Blesséierte gouf et géint 7.30 Auer op der RN07D zu Colmer-Bierg, wou en Auto géint e Potto gerannt ass. D’CGDIS-Ekippe vu Colmer-Bierg an aus der Nordstad waren op der Plaz.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Éisträich wënnt Gold bei Schnéi-Chaos am Super-Team-Schisprangen
Video
12
Olympesch Wanterspiller
Matthieu Osch fiert am Slalom op Plaz 28, Gold fir Loïc Meillard
Video
7
Lëtzebuerger Rettungshelikopter am Asaz
8 Joer aalt Kand bei Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich schwéier blesséiert
Fotoen
RIP
De Robert Duvall ass am Alter vu 95 Joer gestuerwen
6
Formel 1
Barcelona bleift am F1-Kalenner - Schlecht Nouvelle fir Spa
Weider News
Franséischen Ambassadeur zu Lëtzebuerg
Den Teletravail soll "jidderengem notzen“
0
Overshoot Day zu Lëtzebuerg
Vun en Dënschdeg u liewe mir "op Kredit" bei der Natur
20
Police a Forensiker no der Messerattack zu Sydney de 17. Februar 2026.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Een Doudegen an zwee Schwéierblesséierter bei Messerattack zu Sydney
LIVE
Invité vun der Redaktioun (17. Februar): Raymond Klein
"Wa jidderee sech seet, en hätt keen Impakt, da mécht jo och keen eppes"
Video
Audio
8
Institute for Advanced Studies
Uni reagéiert nodréiglech op Virwërf vun Interessekonflikter an Intransparenz
7
Asyl- a Migratiounspolitik
LSAP: "D'Häerz an de Verstand sinn op der Streck bliwwen"
Video
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.