Béid Chaufferen hu mussen an d’Spidol bruecht ginn. D’N5B war wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte fir den Trafic gespaart, ass entretemps awer nees op. D’Rettungsekippe vu Péiteng, Käerjeng an Esch waren am Asaz.
Am fréien Dënschdegmoien, kuerz no 6 Auer, gouf dann eng Persoun zu Esch an der Rue J.-P. Michels ugestouss a blesséiert. Och hei sinn d’Escher Secouristen am Asaz gewiescht.
E weideren Accident mat engem Blesséierte gouf et géint 7.30 Auer op der RN07D zu Colmer-Bierg, wou en Auto géint e Potto gerannt ass. D’CGDIS-Ekippe vu Colmer-Bierg an aus der Nordstad waren op der Plaz.