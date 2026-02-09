Haaptursaach fir dës Entwécklung ass d’Baisse vun den Energiepräisser an do virop de Stroum, deen am Joresverglach gutt 9% noginn huet. Déi lo méi rezent Baisse beim Elektresche geet virun allem op déi staatlech Bedeelegung bei de Reseau-Käschten zeréck, sou de Statec. D’Pëtrols-Produite sinn am Joresverglach och 9% méi bëlleg ginn.
Den nationale Statistik-Büro seet fir dëst an d’nächst Joer iwwregens eng Präisdeierecht vun 1,8% viraus. Déi nächst Indextranche soll am zweeten Trimester dëst Joer erfalen, eng weider ass - den aktuelle Previsiounen no - fir d’drëtt Trimester 2027 virgesinn.