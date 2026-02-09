RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

StatecNächst Indextranche soll am zweeten Trimester 2026 erfalen, eng weider am drëtten Trimester 2027

RTL Lëtzebuerg
D'Inflatioun ass am Januar däitlech erofgaangen. Den annuellen Taux ass just nach bei 1,3%.
Update: 09.02.2026 14:43
Symbolbild

Haaptursaach fir dës Entwécklung ass d’Baisse vun den Energiepräisser an do virop de Stroum, deen am Joresverglach gutt 9% noginn huet. Déi lo méi rezent Baisse beim Elektresche geet virun allem op déi staatlech Bedeelegung bei de Reseau-Käschten zeréck, sou de Statec. D’Pëtrols-Produite sinn am Joresverglach och 9% méi bëlleg ginn.

Den nationale Statistik-Büro seet fir dëst an d’nächst Joer iwwregens eng Präisdeierecht vun 1,8% viraus. Déi nächst Indextranche soll am zweeten Trimester dëst Joer erfalen, eng weider ass - den aktuelle Previsiounen no - fir d’drëtt Trimester 2027 virgesinn.

De komplette Statec-Rapport fannt Dir hei.

Am meeschte gelies
Houser Contournement
Den Tunnel ass quasi fäerdeg, beim Rescht geet et richteg lass
Video
Fotoen
Lawinen an den Alpen
Op d'mannst 6 Doudesaffer dëse Weekend, Gefor bleift héich
Video
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Racing gewënnt no 75 Minutten Iwwerzuel bei Kanech
Video
Fotoen
1
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Breezy Johnson wënnt Dammen-Descente, Max Langenhan mat Gold am Rodelen
0
Policeasaz mat Schosswaff zu Tréier
34 Joer ale Mann, dee mat Messer duerch d'Foussgängerzon gelaf ass, weider am Spidol
Weider News
Am Alter vun 78 Joer
De fréiere Riichter Prosper Klein ass e Freideg gestuerwen
0
Neie Rekord fir 2025
Um Findel goufen et zejoert ronn 200.000 Passagéier méi wéi 2024
5
Am Laf vum Sonndeg
D'Police mellt eng Partie Abréch an Déifställ aus Gefierer
A Frankräich geflücht
Automobilist konnt vu Lëtzebuerger Police gestoppt ginn
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Iranesch Aktivistin an Nobelpräisdréierin Mohammadi op en Neits zu Prisong verurteelt
LIVE
Ee Blesséierten
Tëscht dem Schumannseck an dem Pommerlach hat et e Sonndeg gerabbelt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.