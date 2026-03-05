RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

En Donneschdeg am NomëttegNéng Blesséierter am Stroosseverkéier bannent emol net zwou Stonnen

RTL Lëtzebuerg
En Donneschdeg am Nomëtteg goufe ganzer néng Leit am Stroosseverkéier blesséiert, dat tëscht 14.50 an 16.20 Auer.
Update: 05.03.2026 17:58
Op der B7 hat et géint 15.20 Auer a Richtung Norde geknuppt. D’Strooss war kuerzzäiteg gespaart.
© Domingos Oliveira / RTL

Een éischten Accident gouf et ëm genee 14.53 Auer op der A4 a Richtung Esch, op der Héicht vu Lalleng/Lankelz. Dräi Autoe waren hei am Coup, esou datt Ambulanze vu Beetebuerg a Suessem/Déifferdeng op d’Plaz koumen, fir sech ëm déi zwou blesséiert Persounen ze këmmeren.

Als nächst huet et dunn op der B7 a Richtung Fridhaff geknuppt, dat tëscht Schieren an Ettelbréck. Ee Camion war géint 15.22 Auer hei an een Auto gerannt. Zwou Persoune goufe blesséiert an nieft dem SAMU vun Ettelbréck waren och nach zwou Ambulanzen aus der Nordstad op der Plaz.

Op der B7 hat et géint 15.20 Auer a Richtung Norde geknuppt. D’Strooss war kuerzzäiteg gespaart.
© Domingos Oliveira / RTL

Zu Märel gouf géint 15.40 Auer um Boulevard Marcel Cahen dann nach eng Persoun ugestouss. Eng Ambulanz aus der Stad war op der Plaz.

Véier Autoe waren dann nach op der A7 a Richtung Fridhaff an een Accident verwéckelt, dat géint 16.20 Auer tëscht dem Gréngewald an dem Waldhaff. Véier Leit goufe blesséiert an et ware Secouristen aus der Stad an vu Iechternach do.

An der Mëttesstonn hat zu Hamm am Rond-point Robert Schaffner dann och nach een Auto gebrannt, ma hei gouf kee blesséiert.

Am meeschte gelies
Rapatriement aus Noem Osten
Zwee Volle mat Lëtzebuerger um Findel gelant
Video
Audio
Fotoen
57
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Video
Fotoen
2
Jean Asselborn iwwer Konflikt am Noen Osten
Changement vu Regimmen duerch Krich hätt nach ni funktionéiert
Video
49
Autoritéite bleiwe virsiichteg
Terror-Alerte zu Lëtzebuerg bleift um Niveau 2
Wéinst E-Mail un d'Press
Wiessel am Conseil des gouverneurs vun der Uni Lëtzebuerg
6
Weider News
EU-Léisung als Prioritéit
Social-Media-Verbuet fir Jonker zu Lëtzebuerg
Video
0
Fakultéit fir Droit, Economie a Finanzen
Doyenne reagéiert op Virwërf ronderëm Wal am Conseil universitaire
0
Police
Dat 12 Joer aalt Sophia Vakova gëtt zënter dem Mëttwoch vermësst
Naturverwaltung confirméiert
Am Raum Wëntger gouf e Wollef nogewisen
Stater Geriicht
16 Joer Prisong, dovun 10 mat Sursis probatoire, fir Haapttäter vun déidlecher Messerpickerei zu Bouneweg
Wéini gi lesbesch Koppele automatesch als Elteren unerkannt?
"Mir waarde just nach op den Avis vun der Ethikkommissioun"
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.