Den deemools am Januar 2021 17 Joer ale Mann muss wärend fënnef Joer eng ganz Rei Oploen erfëllen, fir säi Recht op Sursis ze behalen. Deemno sinn et 6 Joer feste Prisong. E Strofmooss, dat liicht méi niddreg ass, ewéi wat de Parquet gefrot hat: nämlech 8 Joer feste Prisong. Dobäi muss de Verurteelten awer en décke Batz Schuedenersatz bezuelen. Zesummegerechent iwwer eng Véierels Millioun Euro.
Fir den Affekot vum Condamnéierten fält d‘Strof däitlech ze héich aus. De Me Marc Lentz wëll elo d‘Motivatioun vun de Jugë studéieren an dann zesumme mat sengem Clienten eng Decisioun huelen. Hien huet awer schonn ugedeit, an Appell ze goen.