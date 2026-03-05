RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéini gi lesbesch Koppele automatesch als Elteren unerkannt?"Mir waarde just nach op den Avis vun der Ethikkommissioun"

RTL Lëtzebuerg
Dat sot d'CSV-Justizministesch Elisabeth Margue an der Chamber op d'Fro vun der DP-Deputéiert Corinne Cahen.
Update: 05.03.2026 15:34
© RTL

Aktuell muss déi Mamm, déi d’Kand net ausgedroen huet, hiert eegent Kand adoptéieren. Déi Prozedur kann awer eréischt ulafen, wann d’Kand 3 Méint huet. D’Deputéiert huet ënnerstrach, dass dat mat sech bréngt, dass déi Mamm déi d’Kand net ausdréit kee Recht op Congé bei der Gebuert huet an och eréicht Congé parental huele kann, wa si d’Kand bis adoptéiert huet. Dat wier net am Intérêt vum Kand.

D’Gesetz mat deem d’Filiatioun soll reforméiert ginn wier aktuell blockéiert, well de Staatsrot gefuerdert huet, datt et vun engem Bioethikgesetz encadréiert gëtt, huet d’Justizministesch erkläert. Fir dat ëmzesetzen, géing d’Gesondheetsministesch Martine Deprez awer ëmmer nach op en Avis vun der Ethikkommissioun waarden. Dee misst awer elo geschwë kommen. D’Justizministesch huet awer präziséiert, si hätt och en Expert beoptraagt ze kucken, wat ee schonn ouni Bioethikgesetz ëmsetze kéint. Et géing een och kucken, ob et méiglech wier den Delai fir d’Adoptioun erofzesetzen. Weider géing si d’Gespréich mam Familljeminister Max Hahn sichen, fir ze kucken ob et méiglech wier um Niveau vun de Congéen eppes z’änneren.

Am meeschte gelies
Rapatriement aus Noem Osten
Éischte Vol mat Lëtzebuerger um Findel gelant, zweete Vol soll owes ukommen
Video
Audio
Fotoen
35
Jean Asselborn iwwer Konflikt am Noen Osten
Changement vu Regimmen duerch Krich hätt nach ni funktionéiert
Video
49
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Fotoen
2
"Ech sinn hei grouss ginn“
Wéi de Kach Louis Linster d’Philosophie vu senger Mamm weiderféiert
Video
1
Autoritéite bleiwe virsiichteg
Terror-Alerte zu Lëtzebuerg bleift um Niveau 2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Stater Geriicht
16 Joer Prisong dovun 10 mat Sursis probatoire fir Haapttäter vun déidlecher Messerpickerei zu Bouneweg
29 Mineuren 2025 zu Schraasseg placéiert
Strukturelle Manktem wier iwwer Jore gewuess, sou Justizministesch Elisabeth Margue
0
Chamber
Et ass net de Moment fir eng Stoltripartite anzeberuffen, sou d'Deputéiert vu CSV an DP
0
Am Virfeld vum "Kloertext" iwwer Logement
Dir hutt Problemer mat Schantjen, Wunneng, Loyer? Da mellt Iech bei eis!
An Haiser an an Autoen
Eng ganz Partie Abréch goufen an de leschte Stonne gemellt
250 Euro a 4 Punkten um Permis
18 Fäll vun Handy um Steier a Kontroll festgestallt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.