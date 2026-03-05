Wéini gi lesbesch Koppele automatesch als Elteren unerkannt?"Mir waarde just nach op den Avis vun der Ethikkommissioun"

Aktuell muss déi Mamm, déi d’Kand net ausgedroen huet, hiert eegent Kand adoptéieren. Déi Prozedur kann awer eréischt ulafen, wann d’Kand 3 Méint huet. D’Deputéiert huet ënnerstrach, dass dat mat sech bréngt, dass déi Mamm déi d’Kand net ausdréit kee Recht op Congé bei der Gebuert huet an och eréicht Congé parental huele kann, wa si d’Kand bis adoptéiert huet. Dat wier net am Intérêt vum Kand.
D’Gesetz mat deem d’Filiatioun soll reforméiert ginn wier aktuell blockéiert, well de Staatsrot gefuerdert huet, datt et vun engem Bioethikgesetz encadréiert gëtt, huet d’Justizministesch erkläert. Fir dat ëmzesetzen, géing d’Gesondheetsministesch Martine Deprez awer ëmmer nach op en Avis vun der Ethikkommissioun waarden. Dee misst awer elo geschwë kommen. D’Justizministesch huet awer präziséiert, si hätt och en Expert beoptraagt ze kucken, wat ee schonn ouni Bioethikgesetz ëmsetze kéint. Et géing een och kucken, ob et méiglech wier den Delai fir d’Adoptioun erofzesetzen. Weider géing si d’Gespréich mam Familljeminister Max Hahn sichen, fir ze kucken ob et méiglech wier um Niveau vun de Congéen eppes z’änneren.