No Ausbroch op CroisièresschëffWat mir bis elo wëssen iwwert den Hanta-Virus

Annick Goerens
Et si Biller vun Teneriffa, déi un d'Pandemie erënneren. Virologen a Botzequippe mat kompletter Schutzkleedung, fir sech géint e Virus z'isoléieren, deen um Croisièresschëff MS Hondius ausgebrach ass.
Update: 12.05.2026 15:43
Ronn 30 Persounen, déi u Bord vun der Hondius waren, sinn op Eindhoven geflu ginn
Wat ass bis ewell gewosst?

Der Weltgesondheetsorganisatioun WHO no waren ëm déi 150 Leit u Bord vum Croisièresschëff MV Hondius, dorënner 89 Crew-Memberen an 61 Passagéier. Bis elo goufen néng méiglech Hanta-Fäll gemellt, siwen dovunner sinn duerch Laboe confirméiert. Déi aner zwee Fäll si Persounen, déi um Schëff waren a mëttlerweil Symptomer hunn. Dat ass e Spuenier an eng Fra aus Frankräich. Dräi Persoune sinn un den Auswierkunge vum Virus gestuerwen, dorënner zwee Hollänner an een Däitschen.

Wie huet et ugefaangen?

Als "Patient Null" gëllt de Mënsch, deen déi éischt bekannt Infektioun an engem Cluster hat an domat eventuell aner Leit ugestach huet. Uechter déi amerikanesch a franséisch Medien zirkuléiert den Numm vum Hollänner. De 70 Joer ale Leo Schilperoord war e passionéierten Ornitholog an éischt Affer vum Hanta-Virus. Mee offiziell muss d'WHO nach confirméieren, dass hie wierklech de Patient Null ass. De Mann war zesummen mat senger 69 Joer aler Fra Mirjam Schilperoord wärend 5 Méint a Südamerika ënnerwee. Och si war eng begeeschtert Ornithologin an ass, wéi hire Mann, och um Hanta-Virus gestuerwen.

Ornithologen sinn Vulle-Fuerscher, de Virus kënnt jo awer vun Raten?

D’Haapt-Hypothes ass, datt d'Koppel sech Enn Mäerz an Argentinien infizéiert huet. Béid ware jo begeeschtert vu Villercher an nach méi extra ass natierlech, wann een d'Geleeënheet huet, ganz rarer ze gesinn an ze fotograféieren. 4 Kilometer ausserhalb vun der argentinescher Stad Ushuaia, an den Tierre del Fuego, dem südlechsten Deel vun Latäinamerika, läit eng Deponie, déi vun de lokalen Awunner evitéiert gëtt wéi d'Pescht, sou heescht et, mee déi bei Ornithologen aus der ganzer Welt carrement als eng Pilgerplaz bekannt ass, well een do eng ganz rare Spezies ze gesi kritt, de sougenannten "wäisskeelege Caracara", dene och ënnert dem Numm "Darwin-Caracara" bekannt ass. An d'Awunner evitéieren déi Plaz, well et knaschteg ass a vill Raten do ënnerwee sinn.

Wéi hu sech d'Hollänner op der Deponie mam Virus infizéiert?

Déi argentinesch Autoritéite ginn dovun aus, dass si do sur place Partikele vun Raten-Exkrementer ageotemt hunn. Zum Beispill wa kontaminéierte Stëbs opgewirbelt gëtt an d’Erreeger dann ageotemt ginn. Onglécklech ass, dass et just eng Variant vum Hanta-Virus gëtt, déi sech vu Mënsch zu Mënsch iwwerdréit an dat ass déi südamerikanesch, genannt Andes-Variant. A genee déi hunn d'Hollänner aller Warscheinlechkeet no an Argentinien also erwëscht. 4 Deeg, nodeems si op der Deponie waren, den 1. Abrëll, si si op d'Schëff gaangen. An de 6. Abrëll huet den Leo Schilperoord Symptomer gehat: Féiwer, Kapp- a Bauchwéi an Duerchfall. 5 Deeg duerno ass hien gestuerwen.

Sinn wieder Infektiounen méiglech?

Theoretesch jo, well d’Fra vum Mann souz nach op engem kommerzielle Vol. Den 11. Abrëll ass hire Mann u Bord gestuerwen. De 24. Abrëll ass seng Fra op der atlantescher Insel Santa Helena vum Schëff erofgaangen. Si ass duerno mat engem kommerzielle Vol op Johannesburg a Südafrika geflunn. An op deem Vol goufen et keng Sécherheetsmesuren. Spréch, do kënne sech och nach Leit infizéiert hunn. An d'Inkubatiounszäit mam Virus ka bei bis zu 8 Woche leien.

Stinn mer virun enger neier Pandemie?

Wéi geféierlech ass dat elo fir eis a musse mer mat enger neier Pandemie rechnen? Dozou den däitschen Virolog Martin Stürmer:

"Wir reden hier über ein extrem seltenes Ereignis mit der Andes-Variante. Das kommt in der Regel in dieser Form nicht vor. Also, wir müssen uns jetzt in der Allgemein-Bevölkerung überhaupt keine Sorgen machen. Also weder auf Teneriffa, noch hier in Frankfurt oder sonst wohin, wo die Patienten verlegt werden. Dass da irgendeine Gefahr besteht, dass sich diese Infektionen weiter ausbreiten. Das ist eine sehr sehr gut kontrollierbare Infektion."

Och d’WHO seet, et géing den Ament kee Grond ginn, sech Suergen ëm eng nei Epidemie ze maachen.

