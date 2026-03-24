Invité vun der Redaktioun (24. Mäerz)Noémie Sadler, Presidentin vun der CCDH

6 Mannerjäreger sinn d’lescht Woch am Erwuesseneprisong gelant, an et ass net deen éischte Fall dëst Joer. D’Zuele klammen.
Wat seet déi consultativ Mënscherechtskommissioun CCDH dozou? Wou verseet de System a wéi kann ee besser mat Jugend-Kriminalitéit ëmgoen?
Dat froe mer en Dënschdeg de Moien d’Presidentin vun der CCDH. D’Noémie Sadler ass kuerz no 8 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.
