RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vun der Mamm verstouss, vum Grupp net akzeptéiertJapanesche Bëbee-Makack "Punch" beréiert d'Häerzer am Netz

Bakir Demic
Wien an de soziale Medien ënnerwee ass, ass dës Lescht mat Sécherheet net laanscht déi ergräifend Biller vum japanesche Bëbee-Af "Punch" komm.
Update: 22.02.2026 13:46

Den Äffche koum am Juli zejoert am Ichikawa-Zoo, net wäit vun Tokio op d’Welt, gouf no senger Gebuert allerdéngs vu senger Mamm verstouss. Fir sech net eleng ze fillen, krut de “Punch” vun de Fleeger am Zoo en Ikea-Petzi a Form vun engem Orang-Utan geschenkt. Séier sinn d’Biller vum Bëbee-Af viral gaangen, an deenen hien de Petzi mat sech ronderëm schleeft a sech un e klammert, nodeems e vu senger Mamm ewechgestouss a vun den aneren Afen am Zoo harceléiert gëtt. Déi sëllege Videoen, déi de Leit reegelrecht d’Häerzer rausrappen, gi milliounemol geklickt.

Mee net just am Internet huet de Punch d’Häerzer vun den User eruewert. Honnerte vu Visiteure sinn zanterhier an den Zoo gestiermt fir den einsamen Äffche live ze gesinn. Mee et gëtt och Kritik: D’Déiereschutzorganisatioun Peta reprochéiert dem Zoo beispillsweis, bewosst näischt géint dem Punch seng Situatioun z’ënnerhuelen, fir vu senger schwéierer Situatioun ze profitéieren.

Dem Punch seng traureg Geschicht hat awer nach en aneren Effekt: Wéi et vun IKEA heescht, wier den Orang-Utan-Petzi entretemps a Japan, Südkorea an Deeler vun den USA ausverkaaft.

Ëmmerhin awer eng kleng positiv Nott: D’Déierefleeger vum Ichikawa-Zoo hu gemellt, datt de Punch sech mëttlerweil lues a lues nees an de Makacke-Grupp integréiert.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Oceane Michelon wënnt no dramateschem Schluss am Biathlon-Massestart Gold
Video
23
Alerte orange
Liewensmëttelverwaltung warnt viru méiglecher Erstéckungsgefor bei Hello-Kitty-Séissegkeeten
Véier Joer Resistenz géint Russland
Honnerte Leit bei Maniff an der Stad géint Krich an der Ukrain
Video
Fotoen
Um Samschdeg
Police mellt gewaltsamen Déifstall zu Esch, Alkohol hannert dem Steier uechter d'Land
Op all Importer an d'USA
Trump erhéicht Stroftaxen nees vun 10 op 15 Prozent
30
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
An thailänneschem Déierepark
Iwwer 70 Tigere bannent puer Wochen duerch Virus verstuerwen
3
Déierentipp
en drolegen Appetit
Audio
Clever
Zu Bremen huet e Kormoran sech selwer Hëllef an enger Urgence gesicht
Video
Ein in Bayern vermisster Kater ist bei nach Sachsen umgezogenen Nachbarn wieder aufgetaucht. Die Polizei übergab das Tier namens "Staller" ihn der rechtmäßigen Besitzerin.
Vu Bayern a Sachsen
Nopere klaue Kaz a plënnere 600 Kilometer wäit ewech
A dog took his chance to compete at the Milan-Cortina Games
Op d'Medail ofgesinn?
Hond leeft bei Olympesche Wanterspiller op d'Pist
0
De Larry viru senger Aarbechtsplaz.
15 Joer am Amt
6 Premierministeren huet de Larry a senger Karriär an der Downing Street scho materlieft
Video
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.