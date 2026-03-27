GewerkschaftsfrontOBGL an LCGB ënnersträichen an engem Bréif nach emol hire Standpunkt beim Thema Mindestloun

Roy Grotz
D'méi oder manner frëndschaftlech Bréifrelatioun tëscht der Unioun vun LCGB an OGBL an der Regierung geet weider.
Update: 27.03.2026 09:04
© Andy Bruecker [RTL Lëtzebuerg]

Pénktlech fir de Regierungsrot um Freideg de Moie läit dem Premier a senge Ministeren e weidert Schreiwes vir, an deem d’Syndikater d’Regierung iwwert de Mindestloun interpelléieren an ënnersträichen, datt de soziale Klima sech weider duerch déi lescht Deeg verschlechtert hätt. Dee Courrier läit RTL fir.

OGBL an LCGB fuerderen an där Missive, datt mam strukturellen Unhiewe vum Mindestloun dem Phenomeen vun de woorking poor entgéintgewierkt gëtt an datt d’Leit, déi schaffe ginn, och kënnen anstänneg vun hirem Loun hiewen. D’Diskussioun géif wäit iwwert d’Debatt ëm Rechemethoden erausgoen, mee et wier lo de Choix tëscht entweder dem banaliséieren vun der Aarbecht oder dem Opwäerten vun der sozialer Kohäsioun.

Duerfir den Appell vun der Syndikatsunioun un d’Regierung, fir sech deem bewosst ze sinn, wa se e Freideg de Moien iwwert d’Upasse vum Mindestloun debattéiert, an och d’Responsabilitéiten entspriechend ze huelen.

Vu gewerkschaftlechen Aktiounen oder soss Menacë geet am Bréif vun dësem Freideg weider net rieds, och den Toun ass gedam, sou datt net weider verbal Aggressioun soll propagéiert ginn.

Datt um Freideg de Moien eng Decisioun iwwert d’Héicht vum Unhiewe vum Mindestloun dierft falen, ass net warscheinlech - nach dës Woch hat den Aarbechtsminister drop verwisen, datt hie sech nach géif Zäit ginn, fir seng politesch Decisioun ze huelen.

E Samschdeg ass de Marc Spautz iwwerdeem den Invité am RTL Background am Gespréich live um Radio.

