RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mammographie-ProgrammParticipatiounstaux huet sech zanter 2020 nees stabiliséiert

Céline Eischen
Alles an allem goufen 2025 iwwer 26.000 Mammographien am Kader vum Preventiounsprogramm gemaach.
Update: 14.04.2026 13:16
Rechent een d’Mammographië baussent dem Programm mat, gëtt et een Taux de Couverture vu ronn 70%, dat ass jo d’Zil wat ee sech gesat huet.

De Participatiounstaux am Mammographie-Programm huet sech zanter 2020 nees stabiliséiert an ass zanterdeem och nees op 55,8% am Joer 2023 geklommen. Dat äntwert d’Gesondheetsministesch Martine Deprez op eng parlamentaresch Fro vun der grénger Deputéiert Djuna Bernard. Alles an allem goufen 2025 iwwer 26.000 Mammographien am Kader vum Preventiounsprogramm gemaach.

Rechent een d’Mammographië baussent dem Programm mat, gëtt et een Taux de Couverture vu ronn 70%, dat ass jo d’Zil, wat ee sech gesat huet.

Martine Deprez
"All Bierger soll een Accès zu héichwäerteger medezinescher Versuergung kréien"

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.