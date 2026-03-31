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Health System Performance AssessmentPolitesch Decisioune fir de Gesondheetssystem op Donnéeë baséieren

Claudia Kollwelter
D'Iddi ass et, eng global Vue ze hunn, fir datt politesch Decisioune geholl kënne ginn, déi och op Donnéeë baséieren.
Update: 31.03.2026 07:39
VU lénks no riets: Kenneth Grech, Kadri-Ann Kallas, Lucie Bryndová an Anne-Charlotte Lorcy
VU lénks no riets: Kenneth Grech, Kadri-Ann Kallas, Lucie Bryndová an Anne-Charlotte Lorcy
© ObSanté

De Gesondheetssystem am Ganze systematesch analyséieren an de Responsabelen hëllefen, besser Decisiounen ze treffen. Dat ass d’Zil vum sougenannten “Health System Performance Assessment” (HSPA), engem nationale Kader, deen d’lescht Woch presentéiert gouf. Den Observatoire national de la santé huet dee Projet virun zwee Joer lancéiert. An dat zesumme mam OCDE, der EU a ronn 30 Acteuren aus dem Gesondheetssystem. Mat dësem nationale Referenzkader soll d’Leeschtung vum Gesondheetssystem zu Lëtzebuerg kënnen evaluéiert ginn. All Gesondheetssystemer si mat Challengë konfrontéiert, seet d’Anne-Charlotte Lorcy, Coordinatrice générale beim Observatoire national de la santé.

“Tels que le vieillissement de la population, les contraintes financières, la pénurie de personnel de santé ou les enjeux environnementaux. Et dans ce contexte, il est essentiel d’avoir une vision claire et stratégique de la performance du système de santé.”

D’Basis vum Projet ware Referenzkaderen aus dem Ausland, déi dunn awer komplett op national Besoinen adaptéiert goufen.

Donc on a la thématique de la santé mentale, par exemple, qui a été mise en évidence. Le thème des ressources est très important, puisqu’on sait qu’on a une forte dépendance des professionnels de santé formés à l ‘étranger. Ou l’utilisation des ressources par les non résidents est extrêmement importante pour notre système de santé.”

De Kader, deen ausgeschafft gouf, besteet aus net manner wéi 105 Indicateuren, déi Resultater, Prozesser, Ressourcen an aner wichteg Aspekter ofdecken.

“Et parmi ces trois blocs, nous avons identifié des domaines et des sous-domaines d’évaluation. Ces indicateurs y seront suivis dans le temps, ce qui permet d’identifier d’éventuelles détériorations des résultats et de repérer les domaines qui nécessitent des améliorations. Et ils seront comparés au niveau international, afin de situer le Luxembourg par rapport à la moyenne européenne et à ses voisins. Et puis la présentation des indicateurs selon différents niveaux de stratification, tels que le sexe, l’âge ou le niveau d’éducation, permet également de mettre en évidence les inégalités éventuelles.”

D’Iddi wier et wierklech, eng global Vue ze hunn, fir datt politesch Decisioune geholl kënne ginn, déi och op Donnéeë baséieren.

“Bien sûr, l’objectif le plus important, c’est d’améliorer la santé de la population. Un deuxième objectif, c’est de soutenir l’élaboration de politiques et la prise de décision fondée sur des données. Et il y a également un objectif de transparence, c’est-à-dire de rendre public des données objectives sur le système de santé.”

Et wier e Laangzäitprojet, bei deem de Kader mat der Zäit och ännere kann, jee no de Besoine vum Gesondheetssystem, huet d’Anne-Charlotte Lorcy nach betount.

Méi Informatioune fannt Dir um Site vum Observatoire national de la santé.

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