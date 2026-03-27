RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Hoffnung fir Personal a ronn 600 SchülerPrivat Museksschoul Cavem däerf elo mol zu Bouneweg bleiwen

Marlène Clement
Lescht Woch war jo iwwerraschend annoncéiert ginn, datt d'Museksschoul Cavem faillite wier.
Update: 27.03.2026 14:24
Et gëtt Hoffnung fir d‘Enseignanten an déi ronn 600 Schülerinnen a Schüler vun der Musekschoul Cavem. Si kënnen elo mol an de Gebailechkeeten zu Bouneweg bleiwen. Dat huet d’Fernande Pletschette, déi schonn iwwer 30 Joer an der Cavem Pianoscourse gëtt, e Freideg de Mëtteg op RTL-Nofro matgedeelt. Si wiere sech en Donneschdeg mam Proprietär vum Gebai eens ginn.

D’lescht Woch war et déi iwwerraschend Annonce, datt déi privat Musekschoul faillite wier, wéi d’Tageblatt fir d’éischt gemellt hat. D’Faillite ass den 20. Mäerz gesprach ginn. Dee Moment gouf d’Cavem och zougemaach. Vum Direkter Andreas Matthias Marx gëtt et zanter dem 10. Mäerz keng Spuer. D’Police hat den 13. Mäerz eng Vermësstemeldung erausginn. Den 52 Joer alen Direkter huet d’Geschäfter vun der Cavem zanter 2014 geleet. Virun zwee Joer huet hien d’Firma komplett iwwerholl.

Der Fernande Pletschette war opgefall, datt d’Bréiwer vum Steieramt sech déi lescht Méint geheeft hunn. Eng Faillite hätt awer kee komme gesinn. E Freideg Moien haten d’Enseignantë Rendez-vous mam Curateur, dee sech ëm d’Faillite këmmert. Ënnert anerem fir ze klären, wéi et mat hire Paien ausgesäit, op déi se nach Usproch hunn. Am Fall, datt net genuch Suen do wieren, géing d’ADEM deen Deel iwwerhuelen.

Eng 20 Museksproffe si concernéiert, dovunner waren der ronn 15 fest bei der Cavem agestallt, a fënnef Independanten. D’Cavem gouf an de 1970er Jore gegënnt. Eng handvoll Mataarbechter wiere bereet d‘Musekschoul ze iwwerhuelen an och finanziell ze stemmen. Dat dann awer ënnert engem aneren Numm, esou d‘Fernande Pletschette. Si seet sech optimistesch, datt de Museksunterrecht nees no der Ouschtervakanz kéint weidergefouert ginn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.