No der Victoire vu Paris Saint-Germain an der Champions-League-Final zu Budapest koum et a Frankräich, besonnesch an der Haaptstad, zu gewaltsamen Tëschefäll. Dausende Leit sinn op d'Strooss gaangen, wat zu engem Ausnamezoustand gefouert huet.
D'Police huet am Ganze 416 Persounen am Zesummenhang mat den Onroue festgeholl. Am Paräisser Zentrum eleng goufen et iwwer 280 Festnamen, esou de franséische Banneminister Laurent Nunez.
Hien huet d'Gewalt, bei där siwe Poliziste blesséiert goufen, als "absolutt inakzeptabel" bezeechent.