Invité vun der Redaktioun (4. Mäerz)Thierry Flies, President Associatioun vun den Ingenieuren a Wëssenschaftler

Carine Lemmer
E Mëttwoch de Moien ass de Beruff vum Ingenieur Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 04.03.2026 08:40

E Mëttwoch de 4. Mäerz ass de Welt-Ingenieursdag. Firwat ass deen Dag wichteg? Wéi eng Roll spillen d’Ingenieuren zu Lëtzebuerg? Huet de Beruff eng Zukunft?

Iwwer alles dat schwätze mer mam Thierry Flies. Hien ass de President vun der Associatioun vun den Ingenieuren a Wëssenschaftler hei zu Lëtzebuerg.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

