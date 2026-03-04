Invité vun der Redaktioun (4. Mäerz)Thierry Flies, President Associatioun vun den Ingenieuren a Wëssenschaftler

E Mëttwoch de 4. Mäerz ass de Welt-Ingenieursdag. Firwat ass deen Dag wichteg? Wéi eng Roll spillen d’Ingenieuren zu Lëtzebuerg? Huet de Beruff eng Zukunft?
Iwwer alles dat schwätze mer mam Thierry Flies. Hien ass de President vun der Associatioun vun den Ingenieuren a Wëssenschaftler hei zu Lëtzebuerg.
