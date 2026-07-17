RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LSAP-BilanOnbeléiftheet vum Premier läit net drun, datt hie kee Hond huet

Claude Zeimetz
Tim Morizet
An hirem Bilan huet d'LSAP op d'Verspriechen an d'Handele vun der Regierung gekuckt, ass awer och op en eegene klenge Skandal an der Chamber agaangen.
Update: 17.07.2026 19:30
De 17. Juli huet d'LSAP-Fraktioun aus der Chamber hire Bilan vum Joer gezunn.
De 17. Juli huet d'LSAP-Fraktioun aus der Chamber hire Bilan vum Joer gezunn.
© Tim Morizet

D'CSV-DP-Regierung ass mat grousse Wierder a ville Verspriechen ugetrueden, mä zwee an en halleft Joer duerno wier kloer, datt se just reagéiert amplaz ze féieren a keng kloer Linn huet; d'LSAP huet e Freideg op hirer Bilans-Pressekonferenz net mat Kritik un der Majoritéit gespuert.

LSAP zitt Bilan / Reportage Claude Zeimetz

Annoncéierte Logementspak gräift ze kuerz

Den annoncéierte Mesurëpak am Logement geet an den Ae vun de Sozialiste bei Wäitem net duer, fir d'Wunnengskris ze léisen. Mam geplangten eenheetlechen nationale Bautereglement wäert net eng Wunneng méi gebaut ginn, huet d'Fraktiounscheffin Taina Bofferding kritiséiert. Vill méi misst d'Regierung endlech an de Krisemodus schalten an aktiv mat enger ganzer Panoplie an de Wunnengsmaart agräifen, deen net méi funktionéiert.

Fir de Rescht hunn d'Sozialiste vill vun hire Kriticken aus de leschte Méint widderholl: An der Santé wier e Wildwuchs. D'Steierreform wier zwar prinzipiell eng gutt Iddi, mä dat géif nach laang keng gutt Reform ausmaachen, esou ganz ouni Géigefinanzéierung. Schwaarz-Blo hätt muttwëlles vill Parzeläin am Sozialdialog zerschloen an d'Ouvertureszäiten an de Butteker verlängert, vun deenen déi mannst lo Gebrauch géife maachen. Do misst ee sech froen, ob et dat alles wäert war.

Taina Bofferding proposéiert dem Premier, hiren Dackel ze léinen

Datt de Premier Luc Frieden sou onbeléift an de Sondage wier, géif net dru leien, datt hien keen Hond hätt, huet d'Taina Bofferding gestëppelt an op d'Optrëtter vum Xavier Bettel sengem Hausdéier ugespillt. Soss kéint si dem CSV-President och gär hiren Dackel léinen. De Problem vum Luc Frieden awer wier, datt hien net an d'Quartiere bei d'Leit spadséieren géif goen, soss géif hie mierken, wou de Schong dréckt.

Gréisst Oppositiounspartei fillt sech net eescht geholl

Déi gréisst Oppositiounspartei huet bedauert, datt hir parlamentaresch Initiativen an der Chamber vun de Majoritéitsparteien dacks op déi laang Bänk gedréckt géife ginn. Et hätt beispillsweis ee Joer gedauert, bis an der Santéskommissioun iwwert d'Propositioun vun de Sozialisten iwwert den "Droit à l'oubli" diskutéiert gi wier.

Trotz ënnerschiddleche Meenungen Eenegkeet demonstréieren

Datt et bei der LSAP alt ënnerschiddlech Meenungen gëtt, wéi ze lescht nach beim Asyl- a Migratiounspak, wou d'Liz Braz kuerzfristeg sech als Riednerin zréckgezunn hat, well se net d'Linn vun hirer Partei vertriede wollt, obwuel si eigentlech d'Spriecherin vum Dossier war, huet d'Taina Bofferding domadder ofgoen, datt d'Sozialisten eben alles anescht wieren, wéi eng Partei vu "Kopfnicker". Si géif hir Roll als Fraktiounspresidentin och bewosst net doranner gesinn, fir Divergenzen z'evitéieren, mä déi verschidde Meenungen zesummenzebréngen. Ee Joer no der oppener Kritik um Féierungsstil vun der Südddeputéiert an der Press, sot sech d'Taina Bofferding betount "sou motivéiert wéi um éischten Dag", fir d'Fraktioun weider ze féieren.

Am meeschte gelies
Nach bis 20 Auer
Meteolux warnt viru Wiedere mat Knëppelsteng a Wand am ganze Land
Mord un enger Surveillante zu Nogent (F)
Jugendleche gëtt zu enger Fräiheetsstrof vun 18 Joer verurteelt
Wieder an Trafic
Donnerwiedere bis den Owend méiglech, schlecht Stroosseverhältnisser wéinst dem Reen
Méi gréng, méi sécher, méi liewenswäert
Grousse Chantier déi nächst 3 Joer zu Jonglënster
Audio
Fotoen
Hotel zu Kröv (D) an de Koup gefall
Statiker wéinst Homicide involontaire an onfräiwëlleger Kierperverletzung ugeklot
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Renaturéierung vun der Äisch zu Äischen
D'Äisch ass méi schéin an huet besseren Héichwaasserschutz
Fotoen
0
Ersetzt d'Deidre Du Bois
Stephen De Ron gëtt neie Member vum Staatsrot
Enquête wéinst frauduléiser Immigratioun a Korruptioun
Educatiounsministère huet 2024 eng Mataarbechterin entlooss
Audio
Drock kéint wuessen a Fläsche brieche loossen
"Aperol Spritz" vun der Mark "Pizzolato" goufe kontaminéiert
Schreiwes vun der Gesondheetskeess
Reserve vun der Fleegeversécherung leie bei 610 Milliounen Euro, zousätzlech Depensë wäerte klammen
FGFC kritiséiert SIGI
Informatik-Gestioun soll an de CTIE integréiert ginn
Audio
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.