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SteierverwaltungVum 7. Abrëll u kann ee seng Steiererklärung fir d‘Joer 2025 maachen

RTL Lëtzebuerg
Fir déi ganz Motivéiert ass et um Donneschdeg de Message vun der Steierverwaltung, datt ee geschwënn seng Steiererklärung fir d'Joer 2025 ka maachen.
Update: 26.03.2026 15:21
© ACD

Wéi d‘Steierverwaltung matdeelt, kréie schonn eng Rei Leit den 30. Mäerz e Bréif mat enger virausgefëllter Versioun vun hirer Deklaratioun. Ass déi richteg, kann déi einfach ënnerschriwwen an dann zeréckgeschéckt ginn. Deemno fält fir déi eligibel Leit eng Etapp ewech. Zejoert huet een dëst nämlech nach mussen aktiv froen, fir esou eng virausgefëllten Deklaratioun geschéckt ze kréien. Dëst Joer kënnt déi automatesch an d‘Boîte. Dat awer wéi gesot just bei deene Leit, déi dofir eligibel sinn.

D’Schreiwes am Detail:

Ouverture de la déclaration fiscale 2025: simplifier les déclarations et renforcer le soutien aux contribuables (26.03.2026)
Communiqué par : Administration des contributions directes

Afin de rendre les démarches fiscales plus simples et plus accessibles, l’Administration des contributions directes (ACD) poursuit ces démarches pour améliorer l’assistance aux contribuables.

Dates clés du printemps

30 mars 2026

Cette année, la déclaration simple préremplie évolue. Le 30 mars, les contribuables éligibles recevront par courrier postal une déclaration simple préremplie basée sur les données déjà connues de l’Administration.

Cette nouvelle étape fait suite à la première phase introduite en mars 2025 et vise à offrir aux contribuables une expérience plus fluide, tout en permettant de recevoir leur bulletin dans un délai prévisible de deux semaines.

Les contribuables disposent du délai standard pour finaliser leur démarche: la déclaration simple préremplie peut être signée et renvoyée jusqu’au 31 décembre 2026.

7 avril 2026

Le 7 avril constitue la date d’ouverture pour tout type de déclaration d’impôt. La période de remise pour les déclarations des personnes physiques et des collectivités s’étend donc du 7 avril 2026 au 31 décembre 2026.

Du 18 au 23 mai 2026

L’ACD organisera la 3e édition de la «123easy! Semaine de l’impôt» du 18 au 23 mai.

À la suite du succès de l’année dernière, l’ACD va à nouveau faire station dans cinq centres commerciaux à travers le pays avec sa campagne de sensibilisation «ACD on Tour: nous répondons à vos questions».

L’un des objectifs essentiels de cette campagne est d’aller à la rencontre des contribuables afin de répondre à leurs questions. Cette proximité permet de clarifier les démarches fiscales, de faire connaître la déclaration simple préremplie aux personnes éligibles et de présenter l’assistant électronique de MyGuichet.lu.

L’équipe des ressources humaines accompagnera le roadshow pour présenter les opportunités de carrière au sein de l’ACD. Les personnes intéressées sont invitées à visiter notre stand pour s’informer.

Planning de la semaine de l’impôt:

18.05 Esch-Belval - Plaza Shopping Center: 11-18 heures

19.05 Bertrange - Belle Etoile Shopping Center: 11-18 heures

20.05 Weiswampach - Shopping-Center Massen: 11-18 heures

21.05 Mertert - Copal Mertert-Wasserbillig: 11-18 heures

22.05 Luxembourg-Ville - Cloche d’Or Shopping Center: 11-18 heures

Pour toute question, les contribuables sont invités à contacter notre Contact Center par téléphone [(+352) 247-53000] ou via le formulaire de contact accessible sur acd.lu

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